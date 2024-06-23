Атака ВСУ на Севастополь 23 июня: множество раненых, гибель ребенка, пожар

Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Малый противолодочный корабль «Муромец» в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что силы ПВО уничтожили пять ракетных целей над городом и акваторией Черного моря. Какие последние новости известны об атаке сегодня, 23 июня?

Что известно об атаке ВСУ на Севастополь

Губернатор Севастополя сегодня в 12:21 по московскому времени сообщил, что в городе работают средства ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — пояснил он.

Через некоторое время Развожаев сообщил, что в результате ракетной атаки ВСУ пострадали 14 человек, включая двоих детей.

«Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По предварительной информации спасательной службы, в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения. В Любимовке, по предварительной информации, осколочные ранения получили два человека», — говорится в публикации.

Глава города отметил, что на территории одного из ТСН на северной стороне в результате падения осколков ракеты произошло небольшое возгорание жилого дома, а в районе пансионата «Лазурь» горит лес, но пожарные расчеты выехали на место ЧП.

«Напоминаю всем: об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место», — резюмировал Развожаев.

Около 13:20 глава города сообщил, что, по предварительной информации, от сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь погибли два мирных жителя, один из них — 2-летний ребенок.

«Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы. Число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек», — добавил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что еще известно об атаке ВСУ

В Telegram-канале Информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту в 12:14 по московскому времени сообщили, что движение на мосту было временно перекрыто.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорилось в публикации.

В 12:35 движение по Крымскому мосту было возобновлено.

По данным Telegram-канала Mash, ВСУ пытались атаковать Севастополь при помощи ракет ATACMS.

«12 человек, в том числе двоих детей, ранило осколками ракет ATACMS ВСУ, которые упали на севастопольский пляж в районе мыса Фиолент в Крыму. Также обломки рухнули в Любимовке, ранены два человека. Около часа назад над полуостровом ПВО сбила пять воздушных целей», — пишут авторы канала.

Readovka сообщила, что еще и в Евпатории работали силы ПВО.

«В Севастополе, Евпатории и других крымских городах работает ПВО», — писали журналисты.

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