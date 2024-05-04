Атака ВСУ на Крым ракетами ATACMS ночью 4 мая: есть ли жертвы и разрушения

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ракета ATACMS

Средства ПВО России сбили четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS ВСУ над Крымом, сообщило Министерство обороны РФ. Что известно о попытке Вооруженных сил Украины атаковать полуостров в ночь на сегодня, 4 мая?

Что известно об атаке на Крым 4 мая

По данным Минобороны РФ, все четыре ракеты были сбиты над территорией Крыма. Точные координаты попытки удара ведомство не разглашает.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова», — говорится в сообщении Минобороны.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Власти Крыма информацию об уничтожении ракет не комментировали, также неизвестно время, в которое была совершена попытка атаки на полуостров.

Около 02:00 перекрывался проезд по Крымскому мосту, что происходит обычно в период работы ПВО, однако движение по нему возобновили спустя 15 минут.

Что военные эксперты говорят об атаке на Крым

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя атаку на Крым в ночь на 4 мая, заявил, что это «очередная атака США против России», которая была предпринята с использованием украинских военных.

«Это очередная атака США против России, легализованная через боевиков ВСУ. Нет сомнения, что будут еще и, скорее всего, куда более массированные в преддверии инаугурации нашего президента или Дня Победы», — написал он в своем Telegram-канале.

О том, что ВСУ могут усилить количество провокаций в период майских праздников, также заявил военный эксперт Андрей Марочко. Он предположил, что украинские военные могут организовать диверсии, нанести удары беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры, а также открыть огонь из артиллерии.

Фото: Marco Cordone/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«Если мы говорим о готовности российских войск к провокациям со стороны противника, то, естественно, мы учитываем специфику нашего противника и, естественно, готовимся ко всем тем угрозам, которые идут со стороны Киева», — уточнил эксперт.

Когда еще ВСУ атаковали Крым ракетами ATACMS

30 апреля в Минобороны России сообщили, что за сутки было сбито шесть украинских ракет американского производства ATACMS, а также две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

В ночь на 30 апреля жители Симферополя и Джанкоя рассказали о серии громких взрывов в небе над городами Крыма. Позже стало известно, что ВСУ предприняли попытку массированной атаки полуострова. По данным Telegram-канала «Два майора», целью украинской стороны были военные аэродромы, в том числе те, которые находятся в центральной части полуострова.

В Белом доме не стали подтверждать эту информацию. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что не располагает соответствующей информацией.

«Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-либо из них (ракет ATACMS. — NEWS.ru) были сбиты. Я также не буду приводить конкретных данных о количестве переданных Украине ATACMS», — сообщил он.

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