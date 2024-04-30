Атака ВСУ на Крым ракетами ATACMS 30 апреля: есть ли жертвы и разрушения

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Вооруженные силы Украины в ночь на 30 апреля нанесли удар ракетами ATACMS по Крыму, над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Какие последние новости об этом выходили сегодня?

Что известно об атаке на Крым 30 апреля

Жители Симферополя и Джанкоя в ночь на 30 апреля сообщили о серии громких взрывов в небе над городами. По данным Telegram-канала SHOT, первые взрывы раздались примерно в 01:25 по московскому времени.

«Первые взрывы раздались примерно в 01:25 ночи, всего было слышно более десяти мощных хлопков. Также ранее сообщалось о ракетной опасности над Крымским полуостровом и временном перекрытии движения транспорта по Крымскому мосту. В 2:09 движение по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении канала.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канал написал, что «все нормально». Он попросил доверять только официальной информации. Крючков также напомнил, что не надо снимать и выкладывать в Сеть работу систем ПВО.

Глава Крыма Аксенов также предупредил жителей, что в Симферопольском районе около села Донское после отражения атаки ракет ATACMS рассыпались суббоеприпасы, попросил при обнаружении вызывать правоохранителей.

Информации о пострадавших, погибших и разрушениях на земле не поступало.

Какими ракетами и откуда пытались атаковать Крым

Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины для массированной атаки на Крым применили несколько баллистических ракет ATACMS.

«Сегодня ночью боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Республике Крым. Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично. По предварительным данным, Киев применил для удара по мирному полуострову несколько баллистических ракет ATACMS», — отметил Рогов.

По данным Telegram-канала «Два майора», целью ВСУ были военные аэродромы, в том числе те, которые находятся в центральной части полуострова.

«Старались поразить районы ПВО и военные аэродромы, в том числе в центральной части полуострова. Пуск вражеских ракет производился из Херсонской области. Достоверно известно, что применяются ATACMS с дальностью в 300 км и кассетной боевой частью», — уточнили авторы канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Ждать ли от ВСУ провокаций на майских праздниках

ВС России готовы к потенциальным провокациям Вооруженных сил Украины, которые могут активироваться на майские праздники, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он выразил уверенность, что со стороны ВСУ «однозначно» будут предприняты какие-то действия.

«Если мы говорим о готовности российских войск к провокациям со стороны противника, то, естественно, мы учитываем специфику нашего противника и, естественно, готовимся ко всем тем угрозам, которые идут со стороны Киева», — уточнил эксперт.

Марочко напомнил, что, начиная с 2014 года на все большие праздники ВСУ совершают какие-либо провокации и теракты. По его словам, такая тенденция сохранялась 10 лет и этот год не станет исключением. Военный эксперт также предположил, что украинские военные могут организовать диверсии, нанести удары беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры, а также открыть огонь из артиллерии, в том числе по прифронтовым районам Белгородской и Курской областей.

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