Атака ВСУ на Крым ночью 18 мая: есть ли повреждения техники ВС РФ и жертвы

Фото: МО РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 18 мая сбили украинский беспилотник в небе над Крымом, сообщили в Минобороны России. Какие известны подробности и последствия попытки атаки ВСУ на полуостров?

Что известно о попытке атаки на Крым 18 мая

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью российские военные сбили один украинский дрон, пытавшийся атаковать российские объекты в Крыму.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — сообщили в ведомстве

В МО РФ не уточнили, во сколько и где именно уничтожили беспилотник. Сообщений о разрушениях, жертвах и пострадавших в результате попытки атаки по полуострову не поступало.

Продолжатся ли атаки ВСУ на Крым

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что сегодняшняя атака на Крым была не такой мощной, как вчерашняя.

«Ночью над Крымом уничтожен один вражеский беспилотник. По сравнению со вчерашним налетом атака несущественная. Тем не менее попытки новых масштабных ударов, несомненно, будут. В данном случае единичный дрон — это не более чем разведка позиций ПВО», — написал он в своем Telegram-канале.

Котенок напомнил о запрете на съемку и публикацию в Сети кадров работы систем противовоздушной обороны.

«Самое главное — бдительность и понимание масштаба той деятельности по сбору разведывательной информации, которая развернута украинскими и западными структурами. Особенно это касается любителей снимать кадры перехватов вражеских беспилотников и выкладывать их в Сеть, тем самым работая на врага», — добавил Юрий Котенок.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о последней массированной атаке на Крым

Массированная атака дронов на Крым в последний раз прошла в ночь на 17 мая. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, ее удалось успешно отразить: силы ПВО сбили десятки дронов и более пяти безэкипажных катеров.

В городе наблюдались точечные отключения света, поскольку обломки дронов частично повредили оборудование на подстанции «Севастополь». Вечером 17 мая работу подстанции восстановили.

Военный эксперт Борис Рожин со ссылкой на украинские СМИ также сообщил, что в результате прилетов по аэродрому Бельбек якобы были зафиксированы повреждениях у двух самолетов. Авторы Telegram-канала «Осведомитель» также сообщили, что, по предварительным данным, известно, что в результате атаки ВСУ в ночь на 17 мая могли быть якобы уничтожены два истребителя МиГ-31, один Су-27, а повреждения получил МиГ-29. Минобороны РФ это никак не комментировало.

Согласно данным Михаила Развозжаева, жертв и пострадавших в результате атаки ВСУ не было.

Всего за ночь на 17 мая российские силы уничтожили 102 дрона над регионами России: 51 беспилотник над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью, один — над Курской.

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