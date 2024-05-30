Атака ВСУ на Крым 30 мая: уничтожены ли корабли ВМФ РФ, какие разрушения

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Вооруженные силы РФ минувшей ночью 30 мая ликвидировали восемь ракет ATACMS над акваторией Азовского моря, восемь БПЛА были перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова, сообщили в Минобороны России. Какие последние новости об этом выходили сегодня?

Что в Минобороны рассказали об атаке на Крым

По данным российского военного ведомства, средства ПВО сбили восемь ракет ATACMS над Азовским морем, восемь БПЛА ликвидированы над акваторией Черного моря. Кроме того, дежурными огневыми средствами были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

«Дежурными средствами ПВО восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Также в ведомстве отметили, что пять украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над территорией Краснодарского края.

Какие разрушения были зафиксированы в Крыму

Глава Минтранспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале сообщил, что два парома получили повреждения в Керчи от падения обломков ракет, сбитых при отражении атаки ВСУ.

«Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный, повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет», — написал Лукашенко.

По его словам, после оценки повреждений работа паромной переправы будет возобновлена.

Что рассказали в ГУР Украины об атаке на Крым

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) сегодня сообщило, что в Крыму минувшей ночью могли быть уничтожены два российских катера. По информации Киева, речь идет якобы о скоростных транспортно-десантных КС-701 «Тунец».

«Спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 атаковало корабельно-катерный состав России в Крыму», — сообщили в ГУР Украины.

Авторы Telegram-канала «Два майора» отметили, что катер «Тунец» предназначен для активного отдыха на воде.

«Враг заявляет, что украинский надводный беспилотный аппарат Magura V5 стоимостью около $273 тыс. (более 24 млн рублей) поразил катер „Тунец“, который, по информации из открытых источников, предназначен для активного отдыха на воде (катания на водных лыжах, занятий дайвингом). Эту же информацию подтверждает советник главы МВД Украины Антон Геращенко, который пишет, что катер „Тунец“ используют для разъездных работ, патрульных поездок или отдыха на воде», — говорится в публикации.

Минобороны России это никак не комментировало.

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