Атака ВСУ на Крым 24 мая: сколько погибших, уничтожена ли техника ВС РФ

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 24 марта пытались атаковать Крым ракетами ATACMS. В результате погибли два человека. Какие известны подробности ударов, что за урон был нанесен региону сегодня?

Что известно об атаке на Крым в ночь на 24 мая

Жители Крыма поздно вечером 23 мая сообщили о взрывах над полуостровом. По данным Telegram-канала SHOT, они были слышны в Симферополе, Алуште, Ялте и Евпатории, а также в районе Джанкоя. В Симферополе было временно остановлено движение морского транспорта.

В Минобороны РФ уточнили, что в ночь на 24 мая в небе над Крымом ПВО России сбили три ракеты ATACMS. Кроме того, авиация Черноморского флота уничтожила три безэкипажных катера ВСУ, следовавших к полуострову.

«Дежурными средствами ПВО три оперативно-тактические ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Республики Крым. В акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ЧФ», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: МО РФ

Что известно о погибших и разрушениях в результате атаки на Крым

В результате ракетной атаки ВСУ на территорию Крыма в Симферопольском районе погибли двое человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — заявил он.

Сергей Аксенов также сообщил о попадании в хозяйственный объект в результате атаки ВСУ. Военная техника РФ поражена не была.

«В районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — добавил глава Крыма.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что сообщил очевидец атаки ВСУ по Крыму

Очевидец гибели двух людей в Симферопольском районе Николай сообщил, что в результате атаки ВСУ погибли граждане, которые возвращались домой со стройки. По словам мужчины, он стал свидетелем трагедии, когда вышел из дома после раздавшихся хлопков.

«Вышли на улицу, смотрим — у соседей окна все повылетали. Забор посыпался. Увидели воронку», — поделился очевидец.

По его словам, неподалеку от воронки он нашел два тела. Мужчина уточнил, что эти люди работали на стройке. Он сразу вызвал экстренные службы, полиция оцепила район.

Корреспондент РЕН ТВ Николай Аксенов также уточнил, что в результате атаки ВСУ пострадала хозпостройка в маленьком проулке. По его данным, сейчас из-под ангара извлекают фрагменты упавшей ракеты.

Как в Госдуме отреагировали на атаку ВСУ

Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев после сообщения главы Крыма Сергея Аксенова о новой атаке киевского режима на Симферопольский район назвал украинские войска фашистами.

«Киевские фашисты!» — написал он в своем Telegram-канале.

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