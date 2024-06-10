Атака ВСУ на Крым 10 июня: повреждена ли техника ВС РФ, что с жертвами

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ракета ATACMS

ВСУ минувшей ночью атаковали Крым 12 оперативно-тактическими ракетами ATACMS, сообщает Telegram-канал «Рыбарь». Минобороны РФ это никак не комментировало. Какие объекты могли быть повреждены?

Что известно об атаке на Крым минувшей ночью

По информации авторов канала «Рыбарь», целью ударов ВСУ стали окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Звуки работы ПВО были слышны в северо-западной части Крыма.

«После полуночи украинские формирования в очередной раз атаковали Крымский полуостров. Не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS были выпущены из Николаевской области. Доподлинно неизвестно, какие объекты подверглись атаке, но с учетом выбора населенных пунктов и отсутствия работы средств ПВО на аэродромах, это с высокой вероятностью были позиции 31-й дивизии ВВС и ПВО», — говорится в публикации.

Отмечается, что на данный момент точно неизвестно, удалось ли ВСУ поразить цели, но очагов возгорания после попытки атаки нигде зафиксировано не было.

«В преддверии Дня России 12 июня украинские формирования наращивают количество атак по Крыму. Уже были и безэкипажные катера, и беспилотные летательные аппараты, а сейчас ракеты. И сегодня с утра в Крыму уже вводилась ракетная опасность на несколько минут, что может указывать на пуск ракет-обманок в направлении полуострова. При таких раскладах можно ожидать новых попыток удара в ближайшие пару дней», — пишет «Рыбарь».

Telegram-канал «Два майора» также сообщал, что минувшей ночью был перекрыт Крымский мост из-за опасности ракетной атаки со стороны ВСУ.

«Прошедшей ночью противник попытался атаковать не менее чем шестью ракетами север и запад Крымского полуострова, на один час временно перекрывалось движение по Крымскому мосту», — рассказали журналисты.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что СМИ Украины пишут об атаке на Крым

Украинское издание УНИАН сообщило, что ракеты ATACMS якобы могли повредить две радиолокационные станции в Джанкойском районе, прилет еще нескольких снарядов, по неподтвержденным данным, был зафиксирован в Сакском районе.

Также журналисты пишут, что две ракеты могли быть запущены по месту дислокации дивизии ПВО МО РФ в Черноморском районе, якобы были зафиксированы повреждения военной техники, есть один погибший и четверо раненых.

«Украинская Правда» опубликовала материал, где со ссылкой на свои источники сообщила, что звуки работы ПВО были слышны в Евпатории, Красноперекопске, в Дажанкойском, Бахчисарайском и других районах Крыма.

В Генштабе ВСУ сегодня, 10 июня, подтвердили ракетную атаку на Крымский полуостров, заявив, что якобы повреждения получили российские ЗРК С-300.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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