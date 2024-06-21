Атака ВСУ на Кубань 21 июня: уничтожена ли техника ВС РФ, сколько жертв

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Минувшей ночью 21 июня дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были ликвидированы 43 беспилотника ВСУ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Какие последние новости об этом известны, есть ли погибшие в Краснодаре?

Что рассказали в Минобороны об атаке ВСУ

По данным пресс-службы военного ведомства, ВСУ пытались атаковать территорию России при помощи безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были уничтожены средствами ПВО.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области», — рассказали в Минобороны РФ.

Также отмечается, что в северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

Какие объекты были повреждены в результате атаки ВСУ

В пресс-службе оперштаба Краснодарского края заявили, что при падении обломков беспилотников ВСУ на территорию Ильского НПЗ были повреждены хозяйственные постройки, пострадали два человека.

«21 июня около 04:00 в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв. м уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте работают все экстренные службы», — говорилось в сообщении.

Также в поселке городского типа Яблоновский в Адыгее были зафиксированы повреждения частного дома, рассказал глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

«Ночью в нашей республике вновь были зафиксированы прилеты БПЛА в Тахтамукайском районе — в ауле Козет, поселке Новый и пгт Яблоновский. Из разрушений — поврежденная кровля частного дома в Яблоновском. Обязательно окажем семье помощь — соответствующее поручение дано главе района», — пояснил он.

О повреждении или уничтожении техники ВС РФ не сообщалось.

Есть ли погибшие и пострадавшие

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА ВСУ погиб один из сотрудников котельной, которая находится рядом с автовокзалом «Южный».

«В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить в данной ситуации. Поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку», — рассказал он.

По его словам, еще несколько сотрудников пострадали в результате атаки.

«Этой ночью массированной атаке преступного киевского режима подверглись объекты гражданской инфраструктуры нашего региона. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом „Южный“. В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания. К сожалению, есть пострадавшие среди работников этих объектов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул глава региона.

В пресс-службе МЧС заявили, что двое сотрудников ведомства получили травмы во время атаки ВСУ на Краснодарский край.

«Специалистам ведомства сразу была оказана медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении», — подчеркнули в МЧС.

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