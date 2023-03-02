Атака под Брянском: с террористами никаких переговоров Пришло время назвать серьезные вещи их настоящими именами

Фото: МО Украины

Архивное фото, бойцы украинской армии

Ирония геополитической судьбы. Пока в Индии российский министр иностранных дел Сергей Лавров вновь подтвердил волю России к переговорам без предварительных условий, с территории Украины к нам в Брянскую область вторглась группа вооруженных людей. Характерно, что сначала они были названы украинскими националистами, и лишь потом — террористами, кем они по всем повадкам и являлись. А с террористами, как известно, мы переговоров не ведем и готовы их мочить сами знаете где.

Вопрос дефиниции бандитов, стрелявших в детей, отнюдь не праздный. Дело в том, что наш парламент, несмотря на ряд настойчивых призывов, так и не объявил ни ВСУ, ни СБУ или ГУР Украины, ни само государство «укрорейха» террористическими. Видимо, по той самой причине, что с таким государством, объявленным террористическим, можно вести переговоры только о полной и безоговорочной капитуляции. А мы до последнего момента подчеркивали свою готовность к диалогу, в реальность и даже целесообразность которого уже никто не верил. Тем более что до сих пор саднят воспоминания о стамбульских переговорах, когда в качестве жеста доброй воли сами ушли из-под Киева, который уже был взят в полукольцо, и из-под Чернигова. И в результате начались регулярные обстрелы наших приграничных областей. А теперь брянцам пришлось пережить и налет.

Фото: МО Украины Архивное фото. Солдат ВСУ

Вспоминается, как в самом начале второй чеченской тогда еще и. о. главы государства Владимир Путин поставил в палатке у военных стопку водки на стол, сказав, что выпьем уже после победы. И теперь наш социум ждет от власти уверенности и жесткости. Притом что каждый раз подобный кровавый инцидент высвечивает накопившиеся неудачи, факты преувеличенного, показного оптимизма и навязчивого чиновничьего желания скорее отрапортовать. Вот и ныне выясняется, что всего месяц назад брянский губернатор отрапортовал, что проведено существенное укрепление границы, созданы новые опорные пункты для пограничников.

А теперь появляется информация о том, что террористы, дескать, прошли по так называемым тропам контрабандистов, которые некие местные влиятельные силы попросили якобы в интересах брянских крестьян не перекрывать уж очень строго. Так это или нет, должна выяснить летящая из Москвы комиссия в составе опытных оперативников и следователей спецслужб. Поскольку если в такой информации есть хоть частица правды, то это уже явная государственная измена.

Теперь наши депутаты, словно отошедшие ото сна, наперебой призывают переименовать СВО в контртеррористическую операцию (КТО), предусматривающую ликвидацию главарей таких формирований, а то и объявить новую отечественную войну, раз уж боевые действия ведутся по факту с блоком НАТО.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащие РФ

Конечно, ответы на такие общественные запросы должно дать пятничное заседание Совбеза, члены которого вопреки поспешной информации взяли, что называется, сутки на размышление. И нам, видимо, предстоит услышать не только общую оценку произошедшего, но и первоочередные меры, которые, по словам президента, позволят «их дожать». Может быть, пришло время и нанести удар по центрам принятия решений, включая центры по подготовке боевиков и террористов, и, не ограничиваясь хирургическими ударами, полностью погасить свет прежде всего в Чернигове и Сумах. И начать охоту за главарями террористического государства, к которым с нашего молчаливого согласия косяком едут их европейские подельники.

Во всяком случае в обществе явно вызрел четкий запрос на незамедлительные жесткие контртеррористические меры.