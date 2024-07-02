Атака на Крым, град из 100 снарядов, двое убитых: как ВСУ атакуют РФ 2 июля

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Система ПВО сбила ракеты ВСУ на подлете к Севастополю. Почти 40 населенных пунктов Белгородской области оказались под огнем, погиб мирный житель. ВСУ выпустили более 100 боеприпасов по ДНР за сутки, был убит работник предприятия «Спецреммаш». Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

11 беспилотников ВСУ попытались атаковать три региона РФ

По данным Минобороны РФ, 11 украинских беспилотников самолетного типа пытались атаковать российскую территорию в ночь на 2 июля. Все они были уничтожены средствами ПВО.

ВС РФ сбили или перехватили по четыре БПЛА над Белгородской и Брянской областями и еще три — над Крымским полуостровом.

Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки на Севастополь

Накануне вечером российские средства ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Пять воздушных целей были сбиты над Балаклавским районом и акваторией Черного моря, сообщил глава города Михаил Развожаев.

По его словам, мирные жители не пострадали. Повреждения получили частный дом и три автомобиля. Пожар произошел на лесопилке в районе одного из СНТ, загорелись заборы.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения о ракетной атаке ВСУ на Севастополь.

Губернатор заявил о пяти попытках ВСУ атаковать Брянскую область

Ночью и утром 2 июля Вооруженные силы Украины попытались атаковать Брянскую область по меньшей мере пять раз. Первый прилет дрона был зафиксирован около двух часов ночи, последний — в 10 утра.

По словам губернатора Александра Богомаза, средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Суражским и Трубчевским районами. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об ударах по Брянской области.

Гладков оценил последствия украинских ударов по Белгородской области

Накануне Министерство обороны сообщило, что средства ПВО работали в Белгородской области один раз. Над регионом были сбиты три беспилотника самолетного типа.

«Около 15:00 мск дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в публикации ведомства.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что 2 июля украинские войска с помощью артиллерии и более чем 40 БПЛА атаковали 35 населенных пунктов региона. Под огнем оказались Белгород, Грайворон, Шебекино, Вязовое, Екатериновка, Таврово, Щетиновка, Поповка и другие.

Многоквартирный дом и 58 частных жилых домов, надворная постройка, 29 автомобилей, пять инфраструктурных объектов, а также линии электропередачи получили повреждения в результате обстрелов. Девять человек пострадали в Белгороде и Шебекине. Мирный житель погиб в Новой Таволжанке в результате прилета снаряда по сельхозпредприятию.

Минобороны РФ не комментировало сообщения об ударах ВСУ по региону.

Смирнов сообщил об ударах ВСУ по 20 городам и селам Курской области

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Заолешенка, Свердликово, Гуево, Горналь, Олешня, Теткино и Краснооктябрьский, Сергеевка, Веселое, Елизаветовка, Гордеевка, Бяхово и Викторовка, а также пункт пропуска «Суджа». Мирные жители не пострадали.

Беспилотники ВСУ, по словам Смирнова, атаковали территории в районах Суджи, Куриловки, Городища, Новой Николаевки, Богословки, Гродеевки, Успеновки и Отрубы. Девять БПЛА были сбиты средствами ПВО над регионом. Обошлось без последствий на земле.

Минобороны РФ не комментировало сообщения врио главы Курской области об обстрелах ВСУ.

Стало известно об ударе ВСУ по частному сектору в Запорожской области

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ атаковали частный сектор села Пологи. По его словам, два жилых дома и несколько автомобилей получили повреждения. Местные жители не пострадали.

«Цели террористов ВСУ — это всегда мирные села и города, объекты критической инфраструктуры. Преступное желание нести разрушение и смерть», — написал губернатор.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об ударах по Бердянску.

Пять человек пострадали и один погиб при ударе ВСУ по ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 42 случая ведения огня со стороны ВСУ.

В ведомстве подсчитали, что украинские войска совершили 24 обстрела на Горловском направлении и 18 — на Донецком. ВСУ выпустили 110 боеприпасов по региону. Четыре жилых дома, пять инфраструктурных объектов и автомобиль получили повреждения. Пять человек пострадали, один погиб.

«В Никитовском районе Горловки при атаке из ствольной артиллерии пострадали сотрудники ООО „Спецреммаш“: погиб мужчина 1979 г. р., ранен мужчина 1988 г. р.», — уточнил глава ДНР Денис Пушилин.

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