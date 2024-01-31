Атака дрона ВСУ на Петербург 31 января: где упал БПЛА, есть ли разрушения

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В результате инцидента с дроном на территории компании «Невский мазут» в Санкт-Петербурге пострадавших нет, заявили в Смольном. Какие последние новости об этом известны?

Что известно о ночной атаке БПЛА ВСУ на Петербург

По данным «Фонтанки», украинский беспилотник был поражен в 04:20 из комплекса С-400 в небе над Колпино.

«О беспилотнике, летящем со стороны Смоленской области, было известно заранее, так что силы противовоздушной обороны были готовы отразить удар. В 04:20 БПЛА был поражен над Колпино из С-400», — сообщает издание. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

После падения дрон повредил три пустые цистерны на территории компании «Невский мазут», пострадали некоторые автомобили, а у рядом стоящих автобусов побило стекла.

Также отмечалось, что в аэропорту Пулково минувшей ночью вводили временные ограничения из-за плана «Ковер».

«Сейчас аэропорт Пулково работает штатно. Временные ограничения вводились с 03:53 по 05:11», — рассказали представители воздушной гавани в беседе с ТАСС.

В Смольном пояснили, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

«По инциденту на Глухоозерском шоссе в настоящее время идут следственные мероприятия. Пострадавших нет. Вред имуществу не причинен. Администрация города работает во взаимодействии со всеми силовыми ведомствами. Члены оперштаба готовят доклады по ситуации», — рассказали в правительстве Петербурга.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что рассказал губернатор Петербурга про инцидент с дроном ВСУ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале сообщил, что на промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, пострадавших нет.

«Ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств. Пострадавших нет. Существенного вреда имуществу не причинено», — написал он.

По словам главы города, на месте происшествия проводятся следственные мероприятия, администрация города работает совместно с правоохранительными органами.

Почему дроны ВСУ долетают до Петербурга

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru объяснил, что украинские БПЛА оснащены оборудованием Starlink, которое позволяет им преодолевать расстояния в 1400 км.

«Один спутник Starlink обеспечивает дальность связи в режиме реального времени порядка 1400 км. Поэтому такие залеты в дальние области вполне реальны», — отметил он.

Также он пояснил, что ВСУ используют массированную атаку дронами, чтобы средства ПВО израсходовали свой боеприпас и была возможность хотя бы одному из них достигнуть своей цели.

«С территории Украины на дальность 1000 км долетает до Петербурга, Ярославля. Чтобы преодолеть заслон на линии боевого соприкосновения, ВСУ устраивают массированную атаку, чтобы средства ПВО израсходовали свой боезапас и не смогли сбить такой низколетящий беспилотник», — резюмировал Леонков.

Читайте также:

Что за радиационный шторм обрушился на Землю, последствия для людей

Сколько зарабатывает Путин: какой недвижимостью владеет, сумма на счетах

Крушение Ил-76: как ВСУ сбили самолет, данные черных ящиков, новые детали