ATACMS у Крыма, удары по ЗАЭС и больнице: как ВСУ атакуют РФ 19 апреля

Фото: defense.gov

Ракета ATACMS

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Три ракеты ATACMS были сбиты над акваторией Черного моря. Военные ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 Vampire. Больница и станция переливания крови попали под обстрел в Горловке. Дрон ударил по Запорожской АЭС. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Крушение бомбардировщика ВС РФ

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение на территории Красногвардейского округа Ставропольского края утром 19 апреля, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. Губернатор региона Владимир Владимиров заявил, что летчики успели катапультироваться, двое из них выжили. Еще один член экипажа, по утверждению Владимирова, погиб. Судьба четвертого неизвестна — его поиски продолжаются. В результате происшествия пострадавших и разрушений на земле не было зафиксировано.

Ракетоносец возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. В Минобороны сообщили, что, по предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

Тем временем Киев взял на себя ответственность за крушение ракетоносца. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал в своем Telegram-канале сводку, в которой утверждается, что Ту-22М3 сбили зенитные ракетные подразделения. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Ракеты ATACMS были сбиты над Черным морем

В ночь на 19 апреля жители Севастополя сообщили, что слышали «громкие звуки». Губернатор Михаил Развожаев заявил, что в городе работали средства ПВО, над акваторией Черного моря была «уничтожена воздушная цель».

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. В городе все спокойно», — написал чиновник в Telegram-канале.

Минобороны РФ подтвердило информацию о попытке ВСУ атаковать территорию России со стороны Черного моря. По данным ведомства, средства ПВО уничтожили три оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Фото: МО РФ

ВСУ выпустили 25 реактивных снарядов по Белгородской области

За прошедшие сутки в Белгородской области дважды срабатывала сирена ракетной опасности.

19 апреля около половины второго ночи губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 25 воздушных целей на подлете к областному центру. По его словам, обломки повредили три частных жилых дома, четыре складских помещения, гараж, хозпостройку, а также 12 автомобилей. При этом никто из мирных жителей не пострадал.

Минобороны РФ подтвердило информацию об обстреле региона. По данным ведомства, в ночь на 19 апреля средства ПВО сбили над Белгородской областью 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три беспилотных летательных аппарата.

Беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

Пресс-служба Запорожской АЭС накануне сообщила, что украинская армия атаковала тренажерный центр станции с помощью беспилотника. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что безрассудные атаки должны немедленно прекратиться.

Накануне вечером ВСУ обстреляли из РСЗО Токмак, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В городе работали средства ПВО. Российское военное ведомство не комментировало информацию об ударе по ЗАЭС и обстреле Токмака.

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Украинская армия ударила по больнице в Горловке

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 39 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 24 обстрела на Горловском направлении, 14 — на Донецком и один — на Волновахском. ВСУ выпустили 133 боеприпаса по региону. Четыре жилых дома, четыре инфраструктурных объекта и один автомобиль получил повреждения.

В Горловке обстрелам подверглись станция переливания крови и городская больница № 2, расположенные в центре города. По данным СЦКК, в результате ударов пострадали 10 человек, в том числе девочка 2019 года рождения.

«Вооруженные формирования Украины целенаправленно били по больнице и станции переливания крови — они повреждены. По предварительным данным, противник применил по городу РСЗО HIMARS», — заявил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин.

Еще один человек пострадал в Киевском районе областного центра. Мужчина 1964 года рождения получил ранения, подорвавшись на взрывоопасном предмете.

Сальдо сообщил об обстреле Алешек

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли жилые кварталы города Алешки в Херсонской области. В результате один человек пострадал, его госпитализировали с осколочными ранениями, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

По словам региона, прилеты были зафиксированы на территории жилищно-эксплуатационной конторы в Новой Каховке. Одна из спецмашин была полностью уничтожена.

Минобороны РФ не комментировало информацию об ударах по населенным пунктам Херсонской области.

В Курске сообщили об обстрелах сел

Накануне украинские войска обстреляли села Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, никто из местных жителей не пострадал.

Глава региона уточнил, что в Теткино под огнем оказалось местное предприятие, а в Попово-Лежачах — объект энергоснабжения. Минобороны РФ не комментировало информацию об ударах по Курской области.

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