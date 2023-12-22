Американская ракета летела к Крымскому мосту: как ВСУ атакуют РФ 22 декабря

Фото: AP/TASS

Запуск ракеты ATACMS

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Ракету ATACMS сбили над Азовским морем, она направлялась в сторону Крымского моста. В Погарском районе Брянской области ввели режим ЧС после обстрела села Чаусы. В Запорожской области дроны пытались атаковать Бердянск, а Токмак подвергся обстрелу из РСЗО. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Ракету ATACMS сбили над Азовским морем

Накануне во второй половине дня в районе Крымского моста послышались взрывы. Сработали средства ПВО. Движение по мосту было временно перекрыто. Как позже отчиталось Минобороны РФ, над Азовским морем сбили украинскую ракету.

«Около 15:00 мск <...> российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря», — говорилось в сообщении ведомства.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, это была ракета ATACMS - тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Marti. Она направлялась в сторону Крымского моста.

Перед этим над восточной частью Румынии, примерно в 350 километрах от Крыма, пролетал американский самолет-разведчик Boeing P-8 Poseidon, обратил внимание Telegram-канал SHOT. После срабатывания российских средств ПВО, воздушное судно стало удаляться вглубь страны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пусковая установка 9А83М-2Е зенитно-ракетная система (ЗРС) «Антей-4000»

Один человек погиб и пятеро пострадали при обстрелах ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 39 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 25).

Обстрелам подверглись районы Донецка и Горловки. В областном центре повреждения получили пять жилых домов и третий корпус Донецкого национального технического университета.

Пострадали пять человек, в том числе девочка 2007 года рождения. В Куйбышевском районе Донецка погиб мужчина 1948 года рождения.

На Донецком направлении украинские войска совершили 21 обстрел из РСЗО и артиллерии, а также применили ударный БПЛА. На Горловском — 18 артобстрелов. Всего по населенным пунктам ДНР за последние сутки выпустили 142 снаряда.

Режим ЧС ввели в Погарском районе Брянской области после обстрела

Днем 21 декабря украинские войска обстреляли село Чаусы в Погарском районе Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, пострадали двое мирных жителей, их госпитализировали.

«Также в результате атаки ВСУ погибли и ранены животные стада сельхозпредприятия. Повреждено транспортное средство», — сообщил чиновник.

По данным Telegram-канала Mash, после обстрела в Погарском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Два БПЛА сбили над Курской областью

Накануне вечером ВСУ дважды пытались атаковать Курскую область с помощью беспилотников. Первый БПЛА сбили средствами ПВО в районе 22:00, второй — около 23:30.

«21 декабря около 23.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. <...> Летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сообщало российское военное ведомство.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

ВСУ атаковали города Запорожья

21 декабря украинские войска попытались атаковать Бердянск. На подлете к городу средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа. Еще одни БПЛА упал в частном секторе, после чего взорвался. В результате повреждения получил один жилой дом. Из местных жителей никто не пострадал.

Кроме того, накануне во второй половине дня ВСУ обстреляли из РСЗО другой город Запорожской области — Токмак. По информации РИА Новости, повреждения получили здания администрации населенного пункта. Ранения получила посетительница администрации, позже она скончалась в больнице.

Из-за обстрела 36 частных и семь многоквартирных домов Токмака остались без газа. В центральной части левобережья города возникли проблемы с водоснабжением, город частично остается без света.

Фото: MOD Russia via Global Look Press Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Почти 80 снарядов выпустили ВСУ по Белгородчине

За минувшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 79 снарядов из артиллерии, минометов и гранатометов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, прилеты зафиксировали в Журавлевке, Щетиновке, Сподарюшине, Порозе, Репяховке, Вязовом, Теребрене, Прилесье, Новой Таволжанке, Середе, хуторах Марьино и Старый, а также приграничном КПП «Шебекино».

Никто из местных жителей не пострадал. Повреждения получил инфраструктурный объект в Репфяховке, из-за чего без света остались сам населенный пункт, а также села Колотиловка, Вязовое и Графовка. В Прилесье повреждения получили два легковых автомобиля, а также административный корпус сельскохозпредприятия. В Новой Таволжанке повреждены линия газоснабжения и девять частных жилых домов.

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