ATACMS, атака на НПЗ, беспилотники: как ВСУ атакуют Россию ночью 21 июня

Фото: МО Украины

Украинские военные ежедневно обстреливают различные регионы России. Какие территории оказались в опасности ночью 21 июня, что известно о последствиях?

ATACMS и БПЛА над Херсонской областью

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов заявил, что над Херсонской областью сбили пять беспилотников ВСУ. Также ПВО нейтрализовала ракету ATACMS. Минобороны РФ не комментировало информацию.

«Ракета ATACMS и пять БПЛА ВСУ сбиты над Херсонской областью. Вражеские беспилотники были сбиты над Чонгаром, Геническом и Арабатской стрелкой. Также система ПВО сбила снаряды РСЗО над Чонгаром», — написал он.

Ракетная опасность в Белгородской области

В Шебекинском городском округе и Шебекино был режим ракетной опасности, передавала пресс-служба МЧС по Белгородской области. В ведомстве призвали граждан укрыться в подвальных помещениях.

«РСЧС: Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство», — говорится в сообщении.

Спустя некоторое время ракетную опасность отменили.

В 06:04 мск пресс-служба регионального спасательного ведомства сообщила, что украинская армия обстреливает село Почаево.

«РСЧС: Внимание! Ведётся обстрел — Грайворонский городской округ, с. Почаево. Спуститесь в подвал (укрытие)», — отметили в ведомстве.

Пожар и пострадавшие на НПЗ в Краснодарском крае

Пресс-служба оперштаба по региону сообщила, что при падении обломков БПЛА Вооруженных сил Украины на территорию Ильского НПЗ в Краснодарском крае пострадали два человека. По данным ведомства, предприятие загорелось, возгорание уже удалось ликвидировать.

«21 июня около 04:00 в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв. м уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте работают все экстренные службы», — написали в пресс-службе.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе поселка Афипский в Краснодарском крае прозвучало более десяти взрывов, звуки также слышали жители Ейска. По информации канала, ПВО отражала массированную атаку беспилотников, было сбито несколько воздушных целей. Минобороны не комментировало информацию, местные власти тоже.

Как уточняет SHOT, первые шумы в Афипском раздались примерно в 01:40 ночи, до этого был слышен звук прилета беспилотника. SHOT отмечает, что после нескольких громких хлопков началось возгорание в районе местной ТЭЦ, данных о пострадавших нет.

Позднее в оперштабе сообщили, что над Краснодарским краем сбиты несколько беспилотников ВСУ. По данным ведомства, Украина предприняла попытку массированной атаки на Темрюкский, Ейский и Северский районы, никто не пострадал. Кроме того, ПВО нейтрализовала дроны над поселком Афипский, разрушений нет.

«В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна. Погибших и пострадавших нет. Постояльцев гостиницы эвакуировали. Серьезных разрушений инфраструктуры нет. На месте работают службы экстренного реагирования. Также атака беспилотников была отражена в Ейском районе. Пострадавших со стороны гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры нет», — написали в оперштабе.

В оперштабе добавили, что при атаке на регион пострадали четыре человека. Повреждения также зафиксировали на здании автовокзала «Южный» в Краснодаре.

«Ночью 21 июня в результате массированной атаки БПЛА на регион были зафиксированы повреждения на зданиях автовокзала „Южный“ и котельной, расположенных в Краснодаре. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали четыре человека», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Разнесли артиллерию и опорники ВСУ: успехи российской армии к утру 21 июня

Дрон ВСУ ударил по Ильскому нефтезаводу: пострадавшие, есть ли погибшие

Группа наемников ликвидирована в ДНР: новости СВО на вечер 20 июня