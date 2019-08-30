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Экзопланета WASP 49-b, расположенная в созвездии Зайца на удалении 550 световых лет от Земли, возможно, имеет покрытый кипящей лавой спутник.

О наличии вулканического спутника может свидетельствовать натриевый газ, обнаруженный аномально высоко над поверхностью экзопланеты. К такому выводу пришла группа учёных, работающая под руководством Бернского университета. Статья, посвящённая исследованию, размещена в журнале The Astrophysical Journal .

Экзолуна у WASP 49-b представляет собой опасный вулканический мир с поверхностью из раскалённой лавы. По одной из версий, она обращается вокруг гигантской раскалённой планеты, которая с огромной скоростью делает полный оборот вокруг своей звезды.

Ранее News.ru писал, что учёные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нашли экзопланету размером почти с Землю. Главное отличие новой планеты от Земли — отсутствие атмосферы. Её назвали LHS 384. Планета расположена на расстоянии в 48,6 светового года от Земли. LHS 384 обращается вокруг звезды, которая относится к спектральному классу М, или красным карликам. Радиус планеты составляет 1,3 радиуса Земли.