Астраханские рыбаки объявили о грядущей катастрофе с запасами рыбы

https://static.news.ru/photo/30b10f72-7e19-11ea-94c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Увеличение сброса воды на Волгоградском гидроузле способно привести к катастрофической ситуации с запасами рыбы, предупредил президент Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин.

С таким заявлением представитель отрасли обратился в Общественный совет при Росрыболовстве. Маркин уточнил, что межведомственная рабочая группа по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада дала рекомендации, согласно которым с 13 по 30 апреля спецпропуски воды должны составлять 18 тысяч кубометров в секунду, но Росводресурсы дало указание установить повышенные объёмы сброса, передаёт РИА Новости.

Утверждённый режим спецпропуска приведёт к катастрофе с рыбными запасами. Можно прямо утверждать, что большое количество вымеченной икры останется на траве, и никакой рыбы из неё уже не уродится. А там, где появится малёк, он весь вымрет в результате отшнурования и пересыхания водоёмов. Мы повторим катастрофический опыт 2019 года, но в худшем варианте, — предупредил Маркин.

Как писал NEWS.ru ранее, согласно информации агентства «Рыбсеть», сейчас на российских складах находится около 75 млн банок рыбных консервов всех видов рыб, которых хватит примерно на 2 месяца штатного потребления. Товарные остатки свежемороженой рыбы на складах в сумме составляют не более 100–110 тысяч тонн. Ежегодно Россия производит 2,9 млн тонн мороженой рыбы, причём в 2019 году её производство упало почти на 4%.