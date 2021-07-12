Асмус показала «папину дочку» Харламова

Актриса Кристина Асмус, наиболее известная по юмористическому сериалу «Интерны», выложила в Instagram фото своей дочери Анастасии, которую родила в браке с комиком Гариком Харламовым.

С момента развода супружеской пары прошёл год.

Через неделю в школу, — подписала фото Асмус.

Пользователи соцсетей живо отреагировали на появление этой фотографии. Один из подписчиков написал, что дочка всё больше и больше становится похожа на папу, попросив Кристину не обижаться. На что Асмус ответила, что дочь и впрямь на Гарика очень похожа, и артистка считает это «крутым».

Другие подписчики отметили красоту ребёнка, рождённого от двух «очень талантливых родителей». Большинство пользователей соцсетей также считают, что девочка больше похожа на отца, чем на мать.

Ранее сообщалось, что руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков потратит на спектакль «Леди Макбет» 7 млн 223 тысячи рублей. Главную роль в постановке сыграет Кристина Асмус.

Она сменит шесть нарядов в одном спектакле на сцене театра имени Ермоловой. Информация о приобретаемых для Асмус платьях появилась на сайте госзакупок. Это шесть нарядов чёрного, бордового цветов, светлое с вышивкой, льняное, кружевное. Кроме этого актрисе купят накидку, корсет, украшение на шею и трусы-шорты.

Для героини спектакля театр готов потратить 540 тысяч рублей. Сам же контракт на пошив костюмов к спектаклю составляет три миллиона рублей. Много денег уйдёт на обувь, изготовление и установку декораций.