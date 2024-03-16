Артиллерия, авиация, ФСБ: как уничтожили ДРГ ВСУ у Белгорода и Курска

Фото: МО РФ

Минобороны России сообщило об отражении атак украинских ДРГ, которые пытались проникнуть на территорию РФ из Сумской области. Что об этом известно, сколько диверсантов уничтожили, что сейчас происходит в Белгороде и Курске?

Что заявили в МО РФ об атаке украинских ДРГ

Как сообщили в ведомстве, российские военные нанесли комплексное огневое поражение сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины. Кроме того, пресечены попытки проникновения украинских диверсантов из Сумской области.

«Отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области», — говорится в сообщении Telegram-канала Минобороны России.

В общей сложности потери ВСУ составили порядка 30 бойцов. Кроме того, была уничтожена техника украинских войск.

«В результате ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО „Град“», — заявили в ведомстве.

Также Минобороны РФ показало в своем Telegram-канале кадры уничтожения ДРГ ВСУ, которая пыталась проникнуть в Козинку. Как уточнили представители ведомства, диверсанты были ликвидированы бойцами ВС РФ совместно с Пограничной службой ФСБ.

15 марта Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали все подразделения ВСУ в Белгородской и Курской областях. При этом Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО» писал о новых попытках украинской стороны проверить российскую оборону малыми группами ДРГ в районе Сподарюшино и Козинки. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как ДРГ ВСУ ранее атаковали территорию РФ

В ночь на 12 марта диверсанты ВСУ после интенсивного обстрела гражданских объектов безуспешно попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.

14 марта украинские ДРГ вновь попытались зайти в районе Сподарюшино и Теткино, а также у Козинки, где высадился вертолетный десант ВСУ, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и армия не позволили этого сделать.

По информации Минобороны России, за три дня бойцы ВС РФ уничтожили более 550 диверсантов, пытавшихся прорваться через границу. ВСУ также лишились 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что сейчас происходит в Белгороде и Курске

Два человека погибли и трое пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщил 16 марта в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, на подлете к городу было сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня Vampire.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня „Вампир“ на подлете к городу. <...> К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина», — написал Гладков, добавив, что в результате атаки зафиксированы повреждения в семи многоквартирных домах, четырех социальных и хозяйственных объектах, а также повреждены 15 автомобилей.

По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, утром 16 марта ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в регионе. Он отметил, что пострадавших среди гражданских нет, однако разрушения зафиксированы в частных домовладениях и на территории одного предприятия.

«Сегодня утром со стороны ВСУ обстреляны населенные пункты Кореневского и Глушковского районов. В деревне Внезапное Кореневского района зафиксировано девять прилетов. Никто из жителей не пострадал. Есть разрушения на территории агрофирмы „Южная“», — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что ВСУ также атаковали поселок Теткино, деревню Успеновку и село Попово-Лежачи в Курской области. В Теткино в результате взрывов получили повреждения несколько домовладений.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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