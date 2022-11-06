Артиллеристы ВС РФ уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении Российские артиллеристы уничтожили огневые позиции ВСУ на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Артиллеристы Южного военного округа Вооруженных сил России уничтожили закрытые огневые позиции ВСУ на одном из направлений в Запорожской области. По замаскированным позициям украинской армии удары наносились в том числе из установок 2А65 «Мста-Б», сообщает РИА Новости.

Командир российского подразделения подтвердил уничтожение закрытых огневых позиций украинской стороны.

На этот раз расчеты артиллерийских орудий «Мста-Б» Южного военного округа уничтожили закрытые огневые позиции артиллерии ВСУ, — подчеркнул военный.

Он добавил, что артиллерийские расчеты ЮВО каждый день ведут контрбатарейную борьбу с ВСУ. При этом уничтожаются поставленные Киеву из-за границы образцы оружия и военной техники.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что две роты иностранных наемников совершили попытку атаки на позиции Вооруженных сил РФ на Купянском направлении в ЛНР. По его словам, российские военнослужащие отразили нападение ВСУ, ликвидировав 130 человек личного состава и семь единиц техники.