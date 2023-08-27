Артиллеристы ВС РФ ударили по бронегруппе ВСУ в Харьковской области Российские артиллеристы нанесли удар по бронегруппе ВСУ в Харьковской области

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие нанесли удар по бронегруппе Вооруженных сил Украины при попытке контратаки в Харьковской области, заявил РИА Новости один из военных. По его словам, украинские войска численностью 15 человек на бронемашинах пытались занять позиции ВС РФ.

Были предприняты попытки наступления на наши позиции мотострелкового батальона. Состав бронегруппы был: личный состав до 15 человек и боевые бронированные машины. Нанесено огневое поражение, после чего противник начал отступление, — заявил он.

Военнослужащий добавил, что ВСУ понесли потери как погибшими, так и ранеными, которых затем эвакуировали.

Ранее руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные отразили семь атак украинских войск на Краснолиманском направлении. При поддержке авиации и артиллерии было уничтожено более 80 военных ВСУ, добавил он. Савчук уточнил, что украинская сторона также потеряла боевую машину пехоты, три бронированные машины и пикап. В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ подавили почти 30 артиллерийских позиций ВСУ и уничтожили 122-мм миномет с расчетом, добавил начальник пресс-центра группировки.