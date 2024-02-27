Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении

Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press

Артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны России. Противник был уничтожен расчетами реактивных систем залпового огня «Град».

В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области, — заявили в оборонном ведомстве.

Полученную информацию оперативно передали на командный пункт гвардейского артиллерийского полка. Расчеты РСЗО «Град» получили задачу на боевую работу, выдвинулись в район стрельбы, и уничтожили живую силу ВСУ в опорном пункте на Запорожском направлении.

Ранее российское военное ведомство сообщало о поражении опорного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении, которое нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-8 российские штурмовики Су-25. Все заданные цели были уничтожены.

Минобороны России показало колонну подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» на пути к Москве для подготовки к участию в Параде Победы. Машины выехали из пункта постоянной дислокации — города Тейково Ивановской области. С личным составом были проведены контрольные занятия по спецподготовке и вождению на автодроме.