Артиллеристы уничтожили опорник ВСУ с пехотой на правом берегу Днепра

Фото: МО РФ

Расчет самоходного орудия 2С19 «Мста-С» калибра 152 мм группировки войск «Днепр» уничтожил укрепленную позицию ВСУ на правом берегу Днепра с засевшей на ней украинской пехотой, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Данные о дислокации украинских военных были получены с помощью разведывательного дрона.

Экипаж самоходного орудия «Мста-С» совершил марш на огневую позицию и после проведения прицеливания поразил опорный пункт и уничтожил засевшую в нем живую силу ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ отметили, что российская армия продвинулась вглубь обороны противника в Харьковской области. По данным ведомства, военнослужащими подразделения группировки войск «Север» были взяты под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Британский эксперт Джастин Бронк ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины попытались перехватить управляемые авиабомбы ВС РФ, однако вместо этого ВСУ потеряли две зенитно-ракетные системы Patriot. По его словам, войска стянули ЗРК к фронту, однако российские беспилотники обнаружили их первыми, в результате чего они просто навели на Patriot ракеты ВКС России.