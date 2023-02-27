«Котел скоро захлопнется»: чиновник ДНР об окружении Артемовска Советник врио главы ДНР Гагин: все дороги в Артемовск находятся под контролем российских сил

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Вcе дороги, ведущие в Артемовск, оказались под контролем российских сил, сообщил ТАСС советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он отметил, что город находится в оперативном окружении и артемовский «котел скоро захлопнется». По его словам, Киев уже потерял важный логистический узел, тысячи военнослужащих и большое количество военной техники.

Артемовск, наконец, провалился в классическое оперативное окружение, наши силы полностью контролируют дороги, ведущие в город. Нарушен и прекращен подвоз боеприпасов гарнизону ВСУ, прекращена ротация и подвоз пополнения живой силы, — сказал он.

27 февраля ветеран разведки Анатолий Матвийчук заявил, что кольцо вокруг Артемовска сжимается. По его словам, перерезана последняя дорога, по которой осуществлялось снабжение находящегося в городе гарнизона ВСУ. Матвийчук добавил, что город в скором времени перейдет под контроль российских войск.

Украинский гарнизон полностью окружен и лишен возможности подвоза продовольствия и боеприпасов, отметил эксперт. Он предположил, что ВСУ начнут подтягивать резервы для деблокирования и снабжения гарнизона всем необходимым.