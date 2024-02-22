Артемий Лебедев сравнил визит Карлсона в РФ с посещением Земли марсианами

Фото: kremlin

Такер Карлсон

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался, что не понял ажиотажа вокруг визита американского журналиста Такера Карлсона в Россию. На эту тему он высказался в выпуске обзора новостей на своей странице во «ВКонтакте». Блогер сравнил посещение Москвы экс-ведущим Fox News с колонизацией марсианами Земли.

Ну все, марсиане колонизировали Землю и наконец-то публикуют репортажи о том, что у нас тут есть магазин «Ашан», «Вкусно — и точка», и это дико важно. Раньше марсиане нас не посещали, и вся цивилизация, вся вселенная не знала, что у нас здесь тоже форма жизни, — сыронизировал блогер.

Он предположил, что если бы такие же видео снял российский журналист о США, то это не вызвало бы у американцев никакого интереса. Потому что их «не парит мнение других людей», пояснил дизайнер.

Ранее Карлсон после посещения Москвы признался, что его восхитила станция метро «Киевская». Он также провел сравнение с американским метрополитеном. По инфраструктуре можно понять то или иное общество, отметил Карлсон. Его поразило, как выглядит станция, открытая в марте 1954-го. Карлсон также посетил один из продуктовых магазинов Москвы, отметив более низкие цены по сравнению с США.

Кроме того, Карлсон сделал обзор на еду из «Вкусно — и точка». Он заказал в одном из московских ресторанов быстрого питания два чизбургера, картошку фри, колу, а также кусок шоколадного торта. По его словам, по вкусу это те же блюда, что в американском «Макдоналдсе», только без ГМО.