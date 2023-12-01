Артемий Лебедев опроверг популярный миф о России Лебедев: в России всегда любили и заботились о людях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артемий Лебедев

В России всегда заботились о благополучии людей, заявил в своей авторской передаче блогер и дизайнер Артемий Лебедев. По его словам, мнение, что в РФ не ценят граждан, не более, чем популярный миф, который не имеет отношения к действительности. Выпуск обзора новостей Лебедева опубликован в его группе во «ВКонтакте».

[Есть мнение, что власти] ждут, что ты скорее помрешь, пока ты не дожил до пенсии, чтобы тебе, не дай бог, эту самую пенсию не платить. <...> У нас в России всегда людей любили, всегда о них заботились, а сейчас особенно, — указал Лебедев.

Ранее дизайнер назвал москвичей самыми зажравшимися людьми в мире. Таким образом он объяснил, почему столица России является самым удобным и лучшим городом для жизни. По его словам, это заслуга самих горожан. Лебедев подчеркнул, что жители столицы очень требовательные и трудолюбивые люди, которые хотят жить хорошо.

Помимо этого блогер критично отозвался о памятнике Петру I в Москве. Он предложил убрать скульптуру авторства Зураба Церетели из центра столицы и перенести за город в качестве напоминания, как нельзя создавать монументы. По мнению Лебедева, главный город страны не заслуживает такого некрасивого памятника.