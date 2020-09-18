«Артек» опроверг информацию о вспышке коронавируса в лагере

https://static.news.ru/photo/eec9eeb2-f9fb-11ea-a51f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look

Крымский детский центр «Артек» назвал фейком появившиеся в прессе данные о том, что в лагере зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

На своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» представители учреждения выразили мнение, что появление подобных слухов является своеобразной местью со стороны сокращённой сотрудницы.

Так, по состоянию на 18.09.2020 из общего фактического штата работников Центра (2567 человек) за последнюю неделю выявлены 3 работника с положительным результатом на COVID-19. Согласно необходимому распорядку, данные сотрудники и их ближнее окружение были отстранены от работы и отправлены в лечебные учреждения на госпитализацию либо на самоизоляцию, — говорится в сообщении.

Утверждается также, что в лагере регулярно проводится полный комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий с определением круга контактных лиц и передачей соответствующей информации в Роспотребнадзор. Рабочие места заболевших сотрудников дезинфицируются, воздух обеззараживается бактерицидными облучателями.

Находясь в отпуске, Лазарева Нина Егоровна узнала, что её должность начальника международного отдела сокращена. Это и стало мотивом для распространения фейковой информации об «Артеке» в социальных сетях. С 14 по 18 сентября Нина Егоровна находится в официальном отпуске. Приказ от 14 сентября 2020 года о сокращении будет доведен до неё, а также будут соблюдены все нормы действующего трудового законодательства, — заверили в «Артеке».

Ранее Лазарева опубликовала в своём Instagram пост, в котором сообщила о вспышке коронавируса и обвинила в происходящем руководство.

Как писал NEWS.ru ранее, вожатый Максим сообщил, что в Международном детском центре «Артек» только среди педагогического состава коронавирусная инфекция подтвердилась у более чем 20 человек. По его словам, руководство лагеря пытается скрыть вспышку COVID-19.