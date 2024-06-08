Армию России усилит огнедышащий «Дракон» Военкор Пегов: российскую армию усилят более точными ТОС-3 «Дракон»

Фото: МО РФ

Российскую армию усилят более точными тяжелыми огнеметными системами ТОС-3 «Дракон», пишет военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo. По его словам, новую модель хорошо известной ТОС «Солнцепек» продемонстрировало на официальных кадрах Минобороны страны на торжестве по случаю 45-летней годовщины образования первой гвардейской мобильной бригады войск РХБЗ. Он отмечает, что установка сконструирована с учетом опыта современных боевых действий.

Очевидные изменения в конструкции боевой машины говорят об учете опыта современной войны. Динамическая защита бортов и экран из сетки помогут «Дракону» пережить атаку дронов, — пишет он.

Журналист заметил, что у установки стало 15 направляющих для пуска ракет. Они длиннее, что может свидетельствовать об улучшении точности стрельбы новыми боеприпасами, отмечает он. В сочетании со спутниковым модулем наведения они способны поражать цель на расстоянии 15 километров.

В мае газета Die Welt описала возможности новой российской ТОС-3 «Дракон». Первый прототип впечатлил немецких обозревателей тем, что каждая пусковая установка системы способна выпускать ракеты с термобарическими боеголовками, которые обладают большой разрушительной силой.

В издании назвали «Дракона» оружием прорыва, которому не могут противостоять даже бункеры. По данным Die Welt, один залп ТОС-3 способен разрушить до состояния руин несколько городских кварталов.