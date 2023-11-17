Армия Украины обстреляла Херсонскую область британскими ракетами Сальдо: ВСУ обстреляли Херсонскую область ракетами Storm Shadow

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Ракеты Storm Shadow

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Чаплинского района Херсонской области ракетами Storm Shadow, заявил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. По его словам, благодаря работе систем радиоэлектронной борьбы удалось избежать жертв. Они подавили британские ракеты, сбив их с курса. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Сегодня боевики киевских вооруженных формирований произвели обстрел ракетами Storm Shadow Чаплинского района. Средствами радиоэлектронной борьбы системы управления вражеских ракет были подавлены, они отклонились от курса, — написал Сальдо.

Одна из ракет упала на открытом пространстве, вторая врезалась в нежилое строение, отметил Сальдо.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что общая сумма ущерба, нанесенного приграничным регионам России в результате обстрелов ВСУ, составила 7 млрд рублей. По его словам, в 2023 году в регионах Центрального федерального округа было совершено 128 террористических актов. Большая часть из них связана с использованием беспилотных летательных аппаратов. Сотрудникам спецслужб удалось предотвратить 25 терактов.