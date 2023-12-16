Армия России захватила опорный пункт ВСУ: новости СВО на вечер 16 декабря Российская армия захватила опорный пункт ВСУ под Артемовском

Фото: МО РФ

Российские войска за сутки захватили новый опорный пункт ВСУ, а также отразили атаки на Купянском направлении и в Крыму, сообщили в Минобороны РФ. При этом всего ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в 125 районах. По данным ведомства, потери личного состава противника исчисляются сотнями, а выведенная из строя техника — десятками.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 16 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Разведчики ВДВ захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском

Разведчики Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронегруппы захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском, сообщили в Минобороны России. Разведгруппа прибыла в указанную точку на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ.

После проведения разведки с воздуха бойцы разделились для нанесения ударов по группам ВСУ и наемников и накрыли их огневым мешком. Затем подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов.

ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в 125 районах СВО

Вооруженные силы России за сутки сбили 49 украинских беспилотников, а также 10 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что российские военные отразили пять атак на Купянском направлении, а также сбили вертолет Ми-8 ВСУ в Запорожской области.

В ведомстве отчитались об успешной работе ПВО, отразившей попытку массированного удара беспилотниками по объектам в Крыму. Всего российские военнослужащие поразили живую силу и технику ВСУ в 125 районах, потери противника составили до 580 человек личного состава.

Российские дроны поразили РЛС и гаубицу ВСУ под Херсоном

Операторы беспилотников-камикадзе «Ланцет» поразили точным попаданием военную технику ВСУ на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Момент уничтожения украинской военной техники попал на видео.

В ведомстве пояснили, что десантники уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) и самоходную установку М109 Paladin. Также под удар попала буксируемая гаубица западного производства с тягачом и расчетом.

В Киеве заявили, что Россия использует импульсы для обмана ПВО

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Вооруженные силы России используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана украинских систем противовоздушной обороны. По его словам, так Россия нагружает радары ложными пусками гиперзвуковых ракет.

Игнат пояснил, что ВС РФ используют как реальные снаряды, так и фальшивые цели. При этом украинские радиолокационные системы видят их как цели, похожие на ракеты «Кинжал» по параметрам полета. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Индонезия предложила помощь в разрешении кризиса на Украине

Президент Индонезии Джоко Видодо, прибывший в Токио для участия в саммите Япония — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил о готовности страны выступить в качестве посредника в разрешении украинского кризиса. При этом индонезийский лидер воздержался от какой-либо критики в адрес России.

Видодо также высказал свое мнение относительно палестино-израильского конфликта. По его мнению, причина противостояния кроется в отсутствии независимого государства Палестина. Видодо подчеркнул, что данный конфликт может быть урегулирован только на основе принципа двух государств.

Зеленский поставил членство в ЕС выше денежной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему важнее получить согласие на начало переговоров о членстве страны в Евросоюзе, чем дополнительное финансирование. По данным Financial Times, он сказал об этом европейским лидерам в «частном порядке».

Представитель ЕС в разговоре с изданием отметил, что у Киева осталась ликвидность только на январь, затем у страны начнутся финансовые трудности. По его мнению, Украина имеет право нервничать, а Европе нужно действовать быстро.

Шесть украинских пограничников сдались на границе российского региона

Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Обстоятельства произошедшего глава региона не раскрыл.

Старовойт призвал бойцов ВСУ выходить на частоту 149.200 и вызывать «Волгу». По его словам, так украинские солдаты смогут сохранить свои жизни.

Стало известно о планах ВСУ на новое контрнаступление

Левый берег Днепра может стать отправной точкой следующего контрнаступления ВСУ в 2024 году, выяснил Die Welt. По информации издания, Украина уже запросила у США вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

При этом утверждается, что главком ВСУ Валерий Залужный изначально выступал против контрнаступления, начатого летом 2023 года, поскольку считал быстрый прорыв нереальным.

В свою очередь немецкое издание Bild со ссылкой на источники пишет, что Генштаб ВСУ решил изменить стратегию и отложить новое контрнаступление. По сведениям журналистов, украинские военачальники планируют сначала нанести как можно больший урон живой силе ВС России, сократив при этом до минимума собственные потери.

Украинский военный отметил в интервью Bild, что сейчас для ВСУ не является основной задачей удержание позиций. В приоритете сохранение как можно большего числа солдат в строю.

Один из западных военных советников пояснил изданию, что ВСУ избирают тактику контролируемого отступления с боем. В Генштабе рассчитывают на то, что «российское наступление захлебнется» — и тогда ВСУ смогут перехватить инициативу. Ожидается, что к этому времени Киев получит от западных партнеров крылатые ракеты ATACMS или Taurus, самолеты F-16 или JAS 39.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что ВСУ в 2024 году не способны начать новое контрнаступление. Он не исключил, что Киев попытается в следующем году оборудовать новые линии обороны и продолжить диверсионные действия.

По словам эксперта, для того чтобы начать новое контрнаступление, командованию ВСУ придется отловить всех уклонистов. Он отметил, что многим украинцам удалось скрыться от мобилизации благодаря взяткам военкомам или пограничникам.