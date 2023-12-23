Армия России за сутки отразила 16 атак ВСУ: новости СВО на вечер 23 декабря ВС РФ отразили 16 атак ВСУ на трех направлениях в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российские войска за сутки отразили 16 атак ВСУ на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях, а также поразили живую силу и технику противника на Запорожском, Купянском и Херсонском направлениях. При этом авиация и беспилотники нанесли удары по украинским позициям в 110 районах и уничтожили не меньше 36 дронов.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 23 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Обстановка в зоне СВО

Российские подразделения поразили живую силу и технику противника на Запорожском, Купянском и Херсонском направлениях, сообщает Минобороны РФ. Бойцам оказывали поддержку с земли и с воздуха. На трех направлениях противник потерял до 205 военнослужащих, 10 автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-30.

В ведомстве отметили, что ВС РФ отразили 16 атак ВСУ на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Бойцы действовали совместно с армейской авиацией и артиллерией. Противник на трех направлениях потерял пять танков, в том числе один Leopard 2, 12 гаубиц, два бронетранспортера, американскую боевую машину пехоты Bradley, шесть автомобилей и до 415 военнослужащих.

Тем временем оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и военную технику в 110 районах в зоне СВО. Силы ПВО за сутки перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Всего было уничтожено 36 дронов ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР.

Как российские дроны конвоируют бойцов ВСУ

В Сети появилось видео работы российских дронов-конвоиров в зоне проведения специальной военной операции. На кадрах видно, как два беспилотника ведут четверых солдат ВСУ с воздуха.

Так, один из беспилотников наблюдает за передвижениями пленных, а второй, вооруженный осколочно-гранатометными выстрелами, готов среагировать на попытки побега.

Состоялся первый обмен письмами и посылками для пленных

Первый с начала СВО обмен письмами и посылками для пленных прошел на российско-украинской границе, сообщил военный корреспондент Александр Коц. Факт обмена подтвердила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.

«Сегодня впервые по взаимной договоренности с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Лубинцом на российско-украинской границе при поддержке и участии компетентных органов совершен гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России», — написала Москалькова.

С какими трудностями столкнулись ВСУ

Украинская армия испытывает нехватку артиллерийских снарядов, сообщил ряд военных ВСУ. Они отметили, что у российских войск таких проблем не наблюдается. По их словам, некоторые подразделения находятся в условиях вынужденной отмены запланированных атак.

Так, военный из 128-й горно-штурмовой бригады, силы которой сосредоточены в Запорожье, рассказал о существовании определенного лимита боеприпасов на одну цель. Например, минометная позиция предполагает расход не более пяти — семи снарядов.

Военный из 148-й артиллерийской бригады указал на существенную разницу в запасе снарядов после перемещения с Запорожья на восток. Он отметил, что раньше подразделение могло расходовать в день 50–90 боеприпасов, а сейчас — 10–20.

Фото: МО Украины

Угроза тотальной мобилизации на Украине

Начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил, что военный потенциал России может привести ее к успеху в спецоперации. При этом Украине, не имеющей достаточно ресурсов, следует готовиться к тотальной мобилизации, считает он.

По его словам, украинцев ожидает сложная зима. Кроме того, военный уверен, что 2024 год для Украины будет сложнее, чем 2022-й и 2023-й, вместе взятые. При этом военный начальник подчеркнул, что любой конфликт заканчивается переговорами.

На какие жертвы готовы пойти в ФРГ ради Киева

В Германии председатель экономического совета при правительстве Моника Шнитцер выступила с инициативой повышения подоходного налога ради оказания военной помощи Киеву. Свое предложение она объяснила тем, что конфликт на Украине является особым событием, которое требует соответствующих мер.

«Особые события требуют особых мер. Солидарность с Украиной в качестве введения надбавки к подоходному налогу для военной помощи была бы возможным ответом на этот вызов», — сказала Шнитцер.

На это отреагировал российский военкор Александр Коц. Он считает, что такие меры могут спровоцировать агрессию граждан ФРГ по отношению к украинским беженцам.

«Можно пойти еще дальше и просто начать отбирать деньги у простых бюргеров на улицах. Любовь немцев к украинцам после этого, несомненно, вырастет. Рано или поздно она выплеснется на беженцев из Незалежной. И украинцев без затей начнут избивать на улицах», — уверен военкор.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press Моника Шнитцер

Кто получит выгоду от передачи F-16 Украине

США станут главным выгодоприобретателем от передачи Украине многофункциональных истребителей F-16, считает военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, отправитель неважен, поскольку Пентагон в любом случае получит госзаказы, за которые будут расплачиваться зарубежные налогоплательщики.

Дандыкин добавил, что у Киева могут возникнуть проблемы с размещением F-16 из-за того, что украинские военные аэродромы регулярно подвергаются обстрелам. Военэксперт предположил, что на это могут согласиться страны НАТО — например, Польша и Румыния. Но, как отметил эксперт, для этого потребуются совершенно другие меры.