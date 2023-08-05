Армия России уничтожила полковника-военкома ВСУ «РВ»: в ходе спецоперации ликвидирован полковник ВСУ Игорь Шевчук

Фото: МО РФ

В ходе спецоперации ликвидирован полковник ВСУ Игорь Шевчук, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным канала, с 2022 года полковник находился в должности замначальника Черновицкого областного военкома.

Канал отметил, что не обладает информации, каким образом сотрудник военкомата оказался на передовой.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее негативно оценил предварительные результаты проверки военкомов страны. Он назвал их неутешительными.

О начале проверок руководства военкоматов Украины сообщил 28 июня первый заместитель министра обороны Александр Павлюк. В том же месяце Владимир Зеленский распорядился уволить военного комиссара Одессы Евгения Борисова, обвиненного в коррупции, и распорядился создать комиссию для проверки его коллег, «чтобы они не позорили государство».

Евгения Борисова уличили в покупке элитной недвижимости и автомобилей в Испании в разгар конфликта у себя в стране. Позже стало известно, что он покинул Украину, однако в конце июля мужчину задержали в Киеве. Позже появилась информация, что Борисов был отправлен на передовую.