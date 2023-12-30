Армия России уничтожила наемников НАТО: новости СВО на вечер 30 декабря Военкор Коц: ВС РФ уничтожили натовских наемников в районе Авдеевки

Фото: МО РФ

Российские войска уничтожили натовских наемников у Авдеевки, сообщил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, российским военнослужащим достались трофеи, в том числе оружие и камера GoPro. Кроме того, по данным Минобороны, ВС РФ за сутки отразили девять атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, а также поразили живую силу и технику противника на Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях. При этом авиация и беспилотники нанесли удары по украинским позициям в 118 районах и уничтожили не меньше 35 дронов.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 30 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Что произошло в зоне СВО за сутки

Российские подразделения поразили живую силу и технику противника на Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, сообщает Минобороны РФ. Бойцам оказывали поддержку с земли и воздуха. На трех направлениях противник потерял до 160 военнослужащих, две боевые машины пехоты, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

В ведомстве отметили, что ВС РФ отразили девять атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Бойцы действовали совместно с армейской авиацией и артиллерией. Противник на трех направлениях потерял две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, три бронированные машины, шесть пикапов, два автомобиля и до 500 военнослужащих. Также в ходе контрбатарейной борьбы под Донецком были уничтожены артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin американского производства.

Фото: МО Украины

Тем временем оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удар по аэродрому Староконстантинов Хмельницкой области и уничтожили места хранения ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Также за сутки российским войскам удалось уничтожить пусковую установку РСЗО «Ольха» и перехватить 15 реактивных снарядов и три противорадиолокационные ракеты HARM. Силы ПВО уничтожили 35 дронов ВСУ в ДНР и Херсонской области.

Американский журнал Military Watch Magazine написал, что российские вооруженные силы нанесли удар по украинским складам, на которых хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. По его информации, также были поражены аэродромы с самолетами для их запуска. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Уничтожение натовских наемников у Авдеевки

В Сети появилось видео со спецгруппой натовских наемников, которых российские разведчики уничтожили у Авдеевки. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», иностранные бойцы пытались атаковать российские позиции. Отмечается, что с ними был и как минимум один украинец.

Канал пишет, что российским солдатам достались трофеи, среди них оружие и камера GoPro одного из наемников. Журналисты опубликовали видео с флешки, на котором запечатлены зарубежные военные.

Артиллеристы ВС РФ передали «новогодний привет» ВСУ

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео уничтожения пехоты ВСУ в зоне проведения военной операции на Украине. По его словам, «новогодние приветы» противнику передали артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ.

На опубликованных кадрах видно, что под удар попало шесть бойцов украинской армии. На каком направлении было снято видео, Коц не уточнил.

Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, украинская армия нанесла удар по жилому сектору. По предварительной информации, погибли двое детей, также есть пострадавшие.

По данным Telegram-канала Baza, в числе погибших также оказался взрослый мужчина. По информации СМИ, число пострадавших может превышать 40 человек. Официального подтверждения этой информации нет. По информации СМИ, количество погибших по состоянию на вечер 30 декабря может достигать 13 человек. Воздушная тревога в городе отменена.

Тем временем Telegram-канал SHOT опубликовал кадры предполагаемого удара по центру Белгорода. По его данным, ВСУ используют для обстрелов РЗСО «Град». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Угроза ракетных ударов также нависла и над жителями Шебекино, МЧС России разослало жителям города соответствующее предупреждение. Людей призвали не выходить из дома и не подходить к окнам из-за обстрелов ВСУ по региону, передает Telegram-канал «ЧП Белгородская область».

Исчезновение «зубов дракона» с линии обороны

У противника в зоне спецоперации еще могли остаться силы для «сюрпризов», высказал мнение замглавы Росгвардии ДНР полковник Александр Ходаковский. По его словам, с линии обороны в зоне СВО начали исчезать «зубы дракона» — противотанковые надломы, которые представляют собой квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона. В связи с этим он предостерег от поспешных выводов.

«Обратил внимание на то, что с дорог исчезли длинномеры с „зубами дракона“. Когда противник наступал, на трассах среди прочих тяжеловозов регулярно встречались платформы с бетонными пирамидками, наваленными „с горкой“, а сейчас их нет... Не рано уверовали в то, что противник на лопатках и на сюрпризы не способен?» — написал он.

Почему загорелся завод в Херсоне

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что завод в Херсоне загорелся после атаки беспилотниками. По его данным, здание, вероятно, использовалось Вооруженными силами Украины. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Канал опубликовал фото горящего заводского здания в Херсоне. Военный корреспондент Юрий Котенок уточнил, что, по предварительным данным, на объекте располагались военные. Он добавил, что после удара на месте было много скорых.

СМИ назвали слабое место в ПВО Украины

Средства противовоздушной обороны, находящиеся в распоряжении украинской армии, не способны достать до российских бомбардировщиков Ту-22М3, оснащенных ракетами X22/32, обратил внимание военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его словам, у ВСУ может быть лишь одна зенитно-ракетная установка, которая способна поразить такую цель, но является ли она работоспособной, неизвестно.

«Проблема для украинских командующих ПВО заключается в том, что все российские бомбардировщики запускают крылатые ракеты, дальность действия которых может превышать 200 миль (321 километр. — NEWS.ru). Стандартная ударная ракета Ту-22М3 Х-22/32 имеет дальность действия более 500 миль (804 километра. — NEWS.ru)», — объяснил Экс.

Как обратил внимание военный обозреватель, в распоряжении ВСУ могут оставаться системы С-200, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Но, как указал автор, для этого комплексы должны быть установлены далеко впереди от города, а российские бомбардировщики — подлетать слишком близко.

В США рассказали, чего боится Байден

Президента США Джо Байдена пугают последствия его провала на Украине, считает американский экономист Ричард Вольф. Он отметил, что в прошлом подобные неудачи стоили политикам репутации. По его мнению, Белый дом сделал ставку на Киев в конфликте с Россией, но в итоге все его расчеты оказались ошибочными. Кроме того, поддержка Украины и Израиля в войне c ХАМАС могут иметь серьезные последствия для Вашингтона, предположил Вольф.

«Их будущее, то есть будущее Байдена, [госсекретаря Энтони] Блинкена, [советника президента США по национальной безопасности] Джейка Салливана и других главных советников, теперь находится под вопросом. Они связаны с феерическим внешнеполитическим провалом. В прошлом подобные неудачи стоили людям репутации и политического будущего. И я думаю, что они очень боятся — и вполне справедливо», — считает Вольф.

Патовая ситуация для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации по итогам 2023 года, заявил вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл. По его словам, год, начавшийся с оптимизма, завершается для Киева довольно печально — на поле боя Вооруженные силы Украины терпят крах, а западная поддержка иссякает.

«Год, начавшийся с такого оптимизма в отношении Украины, поставил Зеленского перед сложными решениями как для будущего его народа, так и для своего собственного», — заявил Белл.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский (в центре)

Российская армия тем временем добивается значительных успехов, которые свидетельствуют, что в будущем ситуация будет складываться в пользу России, добавил он. По словам эксперта, ключевым показателем успеха в данном случае является количество взятых под контроль территорий, в чем Украина явно не преуспела.

Что ждет Украину в 2024 году

Российские удары по объектам на территории Украины являются лишь затравкой на 2024 год, считает военный эксперт из ФРГ Карло Масала. По его мнению, по ним также можно понять, что ждет ВСУ в следующем году.

По словам эксперта, заявление Украины о том, что Россия использовала весь свой арсенал, не соответствуют действительности. Масала уверен, что РФ удалось увеличить производство ракет в несколько раз.

Военэксперт также предположил, что следующий год может оказаться для Украины решающим. По его словам, западные партнеры могут отречься от Киева и тогда он будет вынужден обеспечивать себя сам. Вынужденное положение Украины покажет, сможет ли она удержать свои позиции самостоятельно, добавил он.

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