Армия России поразила штаб командования ВСУ «Юг»: сколько офицеров погибло

Фото: МО РФ

Минобороны России сообщает о поражении штаба оперативного командования ВСУ «Юг». Где это произошло, сколько украинских офицеров погибло, каковы последние новости СВО 1 мая?

Что известно об ударе по штабу командования ВСУ «Юг»

Днем 1 мая Министерство обороны России сообщило об ударе по штабу оперативного командования ВСУ «Юг».

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен штаб оперативного командования ВСУ „Юг“, а также живая сила и военная техника противника в 112 районах», — отмечается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Ранее Telegram-канал Condottiero писал, что в Одессе ВСУ и СБУ полностью оцепили периметр в районе железнодорожного вокзала, площади Куликово Поле и улицы Пироговской после ракетного удара. Позднее источник сообщил, что в Одессе был поражен объект с офицерами СБУ, среди которых могли быть два заместителя начальника украинской спецслужбы по Одесской области.

«В Одессе ночью „Искандер-М“ поразил объект с 13 офицерами СБУ, предположительно, среди них два заместителя начальника СБУ по Одесской области. Кроме того, в числе погибших начальники департаментов и офицеры военной контрразведки», — пишет Condottiero.

Об ударе ВС РФ по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы ранее также сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Одесса, ночью прилетело в центре города. Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении [площади] Куликово Поле, где находится штаб „Юг“», — рассказал он РИА Новости.

По данным подполья, в направлении прилета поехало очень много скорых. Вокруг площади Куликово Поле все было оцеплено военными и СБУ. Между двумя ударами был слышен выход ракеты ПВО со стороны Школьного аэродрома, потом прозвучал менее сильный взрыв.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: МЧС Украины

Каковы последние новости СВО 1 мая

Согласно сводке Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

«Противник потерял до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FН-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку „Гвоздика“», — сообщает ведомство.

Кроме того, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы „Нота“ и „Анклав“, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — отмечается в сводке МО РФ.

Фото: МО Украины

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино Донецкой Народной Республики.

«Отражено девять контратак штурмовых групп 23-й механизированной, 92-й штурмовой, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Соловьево, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы и Бердычи Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку DANA 2 чешского производства, 105-мм легкую гаубицу М102 производства США, 152-мм гаубицу „Мста-Б“ и 122-мм самоходную артиллерийскую установку „Гвоздика“», — добавляет Минобороны России.

Также МО РФ сообщает об успехах подразделений группировок войск «Восток» и «Днепр» в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня „Ураган“», — докладывает ведомство.

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