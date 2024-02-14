Рогов рассказал об успехах российской армии в районе села Вербовое Рогов: армия России заняла три опорных пункта ВСУ у Вербового

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России заняли три опорных пункта ВСУ в районе села Вербовое в Запорожской области, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, сейчас бои ведутся преимущественно с использованием минометов и стрелкового оружия.

Взяли три опорника боевиков ВСУ в районе Вербового. Интенсивность боевых действий, конечно, другая, чем летом. <...> Cейчас столкновения в этом районе идут на относительно близкой дистанции — стрелковое оружие, минометы, — сказал он.

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранее сообщил, что служащие в Вооруженных силах Украины женщины стали попадать в плен на Сватовско-Кременском участке фронта. Эту тенденцию парламентарий связал с тем фактом, что именно в этом районе наблюдается увеличение числа женщин-военнослужащих из украинских националистических батальонов.

До этого в Сети появилось видео поражения пулеметчиком ВС РФ британского наемника в зоне СВО. Кадры были сняты во время летнего контрнаступления ВСУ у поселка Невельское. На них, как утверждается, британский наемник Александр Мосс из батальона The Chosen получает ранение в шею. Этот батальон состоит в основном из американцев и англичан.