«Удары возмездия» накрыли Украину: новости СВО на вечер 22 марта

Фото: ДСНС Украины

Вооруженные силы России нанесли 22 марта массированный удар высокоточным оружием по объектам на территории Украины, сообщило Минобороны РФ. Ведомство назвало атаку «ударами возмездия» за обстрелы российской территории и попытки диверсантов захватить приграничные населенные пункты.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 22 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно об «ударах возмездия» России?

Минобороны сообщило, что российские подразделения нанесли не менее 49 «ударов возмездия» по территории Украины. По данным ведомства, атаке подверглись объекты энергетики и военно-промышленного комплекса, железнодорожные узлы, арсеналы, а также места дислокации ВСУ и иностранных наемников. Российская армия использовала гиперзвуковые ракеты «Кинжал», ракетные комплексы и дроны.

В «Укргидроэнерго» сообщили, что под удар попала Днепровская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Украины. Предприятие приостановило работу из-за повреждений, полученных в результате взрывов и пожара. Директор украинской гидрогенерирующей компании Игорь Сирота рассказал, что на объект пришлось два прямых попадания. Он затруднился назвать сроки его восстановления.

Кроме того, повреждения в результате взрывов получили энергетические объекты Одесской и Днепропетровской областей. Также атаке подверглись и завод «Южмаш» в Днепропетровске, который является стратегическим предприятием украинского военно-промышленного комплекса, военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где шла подготовка к принятию самолетов F-16, а также танковый завод и две ТЭЦ в Харьковской области.

Что случилось с украинскими диверсантами?

Российская армия отразила все атаки украинских диверсантов, которые в течение последней недели пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей, сообщило Минобороны РФ. По подсчетам ведомства, противник потерял свыше 3 тысяч военнослужащих, а также десятки единиц военной техники.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что большинство попыток вторжения украинских диверсионно-разведывательных групп было купировано еще на подходе к госгранице России. По его словам, украинские диверсанты не смогли занять территории в Белгородской и Курской областях.

В попытках прорвать российскую оборону и вторгнуться в Россию Вооруженные силы Украины потеряли собственные позиции в Донбассе — населенные пункты Орловку и Невельское. Таким образом, ВС РФ заняли в Донбассе ряд важных населенных пунктов и отодвинули фронт дальше от Донецка.

Фото: МО Украины

Какая обстановка складывается в зоне СВО?

Подразделения ВС России с 16 по 22 марта поразили живую силу и технику ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях, а также заняли населенный пункт Мирное Запорожской области. Потери противника составили до 5745 человек личного состава.

ВКС России уничтожили вертолет Ми-8 ВВС Украины, свыше 990 беспилотников, более 150 снарядов, десятки пусковых установок и четыре станции радиоэлектронной борьбы. В числе уничтоженной техники ВСУ оказались и образцы зарубежного производства.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что действия российских сил в зоне СВО заставили иностранных наемников в рядах ВСУ массово покидать Украину. По его словам, систематические удары российской армии отрезвили иностранных бойцов.

В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что в Харьков приехали высокопоставленные офицеры из Киева. По его словам, цель их приезда — оценить положение дел в зоне боевых действий и ускорить решение проблемных вопросов.

Что в Кремле говорят о ходе СВО?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сейчас находится в состоянии войны. По его словам, боевые действия на Украине вышли за рамки специальной военной операции из-за вмешательства стран Запада. Позднее представитель Кремля уточнил, что его слова об СВО не меняют ее статус с юридической точки зрения.

«По сути, после того как коллективный Запад вступил [в конфликт], это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями, это [по-прежнему] специальная военная операция де-юре», — объяснил Песков.

Представитель Кремля также заявил, что Россия не может допустить существования на своих границах государства, которое ставит своей целью захват Крыма и новых регионов. По его словам, руководство страны продолжит действовать так, чтобы украинский военный потенциал не мог угрожать безопасности российских граждан и территории. По его словам, часть территории России де-факто оккупирована Украиной.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Как поступят страны НАТО?

Запад не ограничит поддержку Украины только поставками оружия, заявил начальник Генштаба вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар. По его мнению, президент РФ Владимир Путин уверен в том, что страны Евросоюза и НАТО никогда не войдут на украинскую территорию. Он призвал европейцев быть готовыми к риску, чтобы в ближайшие десять лет обеспечить безопасность Европы.

«Мы должны показать ему, что он не сможет использовать эту логику, чтобы идти до конца, потому что эта идея неправильная», — сказал он.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что западные войска могут оказаться в зоне СВО через два-три месяца. По его словам, то, что ранее казалось невероятным, вскоре может стать реальным. Он привел в пример смену риторики руководства Германии, которое решилось на поставку смертоносного оружия ВСУ.

Но президенту Украины Владимиру Зеленскому оказалось недостаточно военной помощи. Он призвал к увеличению поставок вооружения, назвав темпы передачи боеприпасов Киеву позором для Европы.

«К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой — позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше. Важно доказать это сейчас», — сказал украинский лидер.

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