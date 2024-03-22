Вооруженные силы России нанесли 22 марта массированный удар высокоточным оружием по объектам на территории Украины, сообщило Минобороны РФ. Ведомство назвало атаку «ударами возмездия» за обстрелы российской территории и попытки диверсантов захватить приграничные населенные пункты.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 22 марта, читайте в материале NEWS.ru.
Что известно об «ударах возмездия» России?
Минобороны сообщило, что российские подразделения нанесли не менее 49 «ударов возмездия» по территории Украины. По данным ведомства, атаке подверглись объекты энергетики и военно-промышленного комплекса, железнодорожные узлы, арсеналы, а также места дислокации ВСУ и иностранных наемников. Российская армия использовала гиперзвуковые ракеты «Кинжал», ракетные комплексы и дроны.
В «Укргидроэнерго» сообщили, что под удар попала Днепровская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Украины. Предприятие приостановило работу из-за повреждений, полученных в результате взрывов и пожара. Директор украинской гидрогенерирующей компании Игорь Сирота рассказал, что на объект пришлось два прямых попадания. Он затруднился назвать сроки его восстановления.
Кроме того, повреждения в результате взрывов получили энергетические объекты Одесской и Днепропетровской областей. Также атаке подверглись и завод «Южмаш» в Днепропетровске, который является стратегическим предприятием украинского военно-промышленного комплекса, военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где шла подготовка к принятию самолетов F-16, а также танковый завод и две ТЭЦ в Харьковской области.
Что случилось с украинскими диверсантами?
Российская армия отразила все атаки украинских диверсантов, которые в течение последней недели пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей, сообщило Минобороны РФ. По подсчетам ведомства, противник потерял свыше 3 тысяч военнослужащих, а также десятки единиц военной техники.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что большинство попыток вторжения украинских диверсионно-разведывательных групп было купировано еще на подходе к госгранице России. По его словам, украинские диверсанты не смогли занять территории в Белгородской и Курской областях.
В попытках прорвать российскую оборону и вторгнуться в Россию Вооруженные силы Украины потеряли собственные позиции в Донбассе — населенные пункты Орловку и Невельское. Таким образом, ВС РФ заняли в Донбассе ряд важных населенных пунктов и отодвинули фронт дальше от Донецка.
Какая обстановка складывается в зоне СВО?
Подразделения ВС России с 16 по 22 марта поразили живую силу и технику ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях, а также заняли населенный пункт Мирное Запорожской области. Потери противника составили до 5745 человек личного состава.
ВКС России уничтожили вертолет Ми-8 ВВС Украины, свыше 990 беспилотников, более 150 снарядов, десятки пусковых установок и четыре станции радиоэлектронной борьбы. В числе уничтоженной техники ВСУ оказались и образцы зарубежного производства.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что действия российских сил в зоне СВО заставили иностранных наемников в рядах ВСУ массово покидать Украину. По его словам, систематические удары российской армии отрезвили иностранных бойцов.
В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что в Харьков приехали высокопоставленные офицеры из Киева. По его словам, цель их приезда — оценить положение дел в зоне боевых действий и ускорить решение проблемных вопросов.
Что в Кремле говорят о ходе СВО?
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сейчас находится в состоянии войны. По его словам, боевые действия на Украине вышли за рамки специальной военной операции из-за вмешательства стран Запада. Позднее представитель Кремля уточнил, что его слова об СВО не меняют ее статус с юридической точки зрения.
«По сути, после того как коллективный Запад вступил [в конфликт], это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями, это [по-прежнему] специальная военная операция де-юре», — объяснил Песков.
Представитель Кремля также заявил, что Россия не может допустить существования на своих границах государства, которое ставит своей целью захват Крыма и новых регионов. По его словам, руководство страны продолжит действовать так, чтобы украинский военный потенциал не мог угрожать безопасности российских граждан и территории. По его словам, часть территории России де-факто оккупирована Украиной.
Как поступят страны НАТО?
Запад не ограничит поддержку Украины только поставками оружия, заявил начальник Генштаба вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар. По его мнению, президент РФ Владимир Путин уверен в том, что страны Евросоюза и НАТО никогда не войдут на украинскую территорию. Он призвал европейцев быть готовыми к риску, чтобы в ближайшие десять лет обеспечить безопасность Европы.
«Мы должны показать ему, что он не сможет использовать эту логику, чтобы идти до конца, потому что эта идея неправильная», — сказал он.
В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что западные войска могут оказаться в зоне СВО через два-три месяца. По его словам, то, что ранее казалось невероятным, вскоре может стать реальным. Он привел в пример смену риторики руководства Германии, которое решилось на поставку смертоносного оружия ВСУ.
Но президенту Украины Владимиру Зеленскому оказалось недостаточно военной помощи. Он призвал к увеличению поставок вооружения, назвав темпы передачи боеприпасов Киеву позором для Европы.
«К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой — позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше. Важно доказать это сейчас», — сказал украинский лидер.
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