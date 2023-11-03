ВС РФ возобновили штурмовые мероприятия на северном и южном флангах Авдеевского направления. О чем пишут военкоры о ситуации под Авдеевкой и Марьинкой 3 ноября?
Что происходит под Авдеевкой 3 ноября
«На Авдеевском направлении ВС России ведут бои у Степового у северо-западной „клещи“, не отказываясь от задачи взять группировку войск ВСУ хотя бы в оперативное окружение. Сообщают о нарушении логистики ВСУ: с начала наступательной операции Армии России осталась одна основная дорога (Орловка — Ласточкино) для снабжения всей группировки противника. На Северном фланге у Красногоровки наши войска закрепляются у железной дороги, на юге — стараются продвинуться вблизи базы отдыха „Царская охота“. При этом противник предпринимает постоянные контратаки, идут тяжелые кровопролитные бои», — сообщает канал «Два майора».
Экс-нардеп Украины Владимир Мосийчук заявил, что бойцы ВС РФ начали штурм Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ). Как отметил экс-чиновник, взятие предприятия, которое ВСУ превратили в укрепрайон, российскими войсками будет означать скорое взятие самой Авдеевки. Он добавил, что у ВСУ не хватает боеприпасов и современного оружия для сдерживания российских атак.
Telegram-канал «Фронтовая птичка» подтверждает, что ВС РФ начали активный штурм на Авдеевском направлении.
«Сообщается об активных штурмовых действиях наших подразделений в районе АКХЗ. Наши штурмовики при поддержке тяжелой бронетехники выбивают врага с занимаемых позиций», — отмечается в сообщении Telegram-канала.
По данным Telegram-канала «Сводки и Аналитика СВО», по состоянию на 17:00 по московскому времени 3 ноября зафиксировано продвижение российских войск на окраинах АКХЗ.
«Основной упор наша армия делает на северный фланг в районе Степового и Авдеевского коксохимического завода. На сегодня есть продвижение непосредственно в Степовом (Петровском) и на окраинах АКХЗ. На юге есть продвижение северней Опытного», — пишет ресурс со ссылкой на военкоров.
Telegram-канал «Дневник десантника» отмечает надежность завода как укрепрайона ВСУ.
«Основной расчет на северный участок, где ключевой точкой является коксохим, в случае быстрого и успешного штурма которого отпадает потребность идти на населенные пункты Степное и Бердычи. Тем самым сохраним силы перед дальнейшими маневрами. Основная сложность в хорошо укрепленном ВСУ заводе, из которого они сделал практически крепость. Тактика боя тут не как при штурме Азовстали и Ильича, здесь у противника есть неотрезанные пути снабжения, ПВО, относительно близко размещенные тыловые пункты и так далее», — подчеркивается в публикации канала.
Минобороны России не комментировало эту информацию.
Сколько осталось до полного окружения Авдеевки
Примерное расстояние, которое осталось пройти ВС РФ, чтобы полностью оформить котел, составляет менее 7,5 километра, пишет Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО» со ссылкой на украинскую инфографику.
По данным ресурса, в течение дня расстояние сокращалось под ударами с флангов, сопровождаемыми артобстрелом.
Как ВС РФ взорвали укрепрайон ВСУ под Авдеевкой
Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, бойцы интербригады «Пятнашка» применили популярную военную тактику прошлого столетия: взорвали укрепрайон противника, прокопав саперными лопатками тоннель и заложив взрывчатку.
«В лучших традициях Первой мировой до позиций противника был прорыт туннель, а сами позиции щедро заминированы. Взрыв получился таким сильным, что вражеский укреп разлетелся в щепки», — пишет WarGonzo.
Минобороны России не комментировало эту информацию.
Что происходит в районе Марьинки 3 ноября
ВС РФ проводят штурмовые действия на Марьинском направлении, сообщал WarGonzo.
По данным ресурса «Сводки и Аналитика СВО», по состоянию на 18:00 по московскому времени 3 ноября бойцы ВС РФ взяли пять опорных пунктов ВСУ в районе Марьинки.
«Сегодня в результате активных атакующих действий нашей армии удалось продвинуться в лесопосадках между Маринкой и Красногоровкой», — информирует Telegram-канал со ссылкой на военкоров.
Минобороны России не комментировало эту информацию.
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