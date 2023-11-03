Армия России начала штурм АКХЗ под Авдеевкой: что пишут военкоры 3 ноября «Два майора»: у ВСУ осталась одна дорога для снабжения под Авдеевкой

Фото: МО РФ

ВС РФ возобновили штурмовые мероприятия на северном и южном флангах Авдеевского направления. О чем пишут военкоры о ситуации под Авдеевкой и Марьинкой 3 ноября?

Что происходит под Авдеевкой 3 ноября

«На Авдеевском направлении ВС России ведут бои у Степового у северо-западной „клещи“, не отказываясь от задачи взять группировку войск ВСУ хотя бы в оперативное окружение. Сообщают о нарушении логистики ВСУ: с начала наступательной операции Армии России осталась одна основная дорога (Орловка — Ласточкино) для снабжения всей группировки противника. На Северном фланге у Красногоровки наши войска закрепляются у железной дороги, на юге — стараются продвинуться вблизи базы отдыха „Царская охота“. При этом противник предпринимает постоянные контратаки, идут тяжелые кровопролитные бои», — сообщает канал «Два майора».

Экс-нардеп Украины Владимир Мосийчук заявил, что бойцы ВС РФ начали штурм Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ). Как отметил экс-чиновник, взятие предприятия, которое ВСУ превратили в укрепрайон, российскими войсками будет означать скорое взятие самой Авдеевки. Он добавил, что у ВСУ не хватает боеприпасов и современного оружия для сдерживания российских атак.

Telegram-канал «Фронтовая птичка» подтверждает, что ВС РФ начали активный штурм на Авдеевском направлении.

«Сообщается об активных штурмовых действиях наших подразделений в районе АКХЗ. Наши штурмовики при поддержке тяжелой бронетехники выбивают врага с занимаемых позиций», — отмечается в сообщении Telegram-канала.

По данным Telegram-канала «Сводки и Аналитика СВО», по состоянию на 17:00 по московскому времени 3 ноября зафиксировано продвижение российских войск на окраинах АКХЗ.

«Основной упор наша армия делает на северный фланг в районе Степового и Авдеевского коксохимического завода. На сегодня есть продвижение непосредственно в Степовом (Петровском) и на окраинах АКХЗ. На юге есть продвижение северней Опытного», — пишет ресурс со ссылкой на военкоров.

Telegram-канал «Дневник десантника» отмечает надежность завода как укрепрайона ВСУ.

«Основной расчет на северный участок, где ключевой точкой является коксохим, в случае быстрого и успешного штурма которого отпадает потребность идти на населенные пункты Степное и Бердычи. Тем самым сохраним силы перед дальнейшими маневрами. Основная сложность в хорошо укрепленном ВСУ заводе, из которого они сделал практически крепость. Тактика боя тут не как при штурме Азовстали и Ильича, здесь у противника есть неотрезанные пути снабжения, ПВО, относительно близко размещенные тыловые пункты и так далее», — подчеркивается в публикации канала.

Минобороны России не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

Сколько осталось до полного окружения Авдеевки

Примерное расстояние, которое осталось пройти ВС РФ, чтобы полностью оформить котел, составляет менее 7,5 километра, пишет Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО» со ссылкой на украинскую инфографику.

По данным ресурса, в течение дня расстояние сокращалось под ударами с флангов, сопровождаемыми артобстрелом.

Как ВС РФ взорвали укрепрайон ВСУ под Авдеевкой

Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, бойцы интербригады «Пятнашка» применили популярную военную тактику прошлого столетия: взорвали укрепрайон противника, прокопав саперными лопатками тоннель и заложив взрывчатку.

«В лучших традициях Первой мировой до позиций противника был прорыт туннель, а сами позиции щедро заминированы. Взрыв получился таким сильным, что вражеский укреп разлетелся в щепки», — пишет WarGonzo.

Минобороны России не комментировало эту информацию.

Что происходит в районе Марьинки 3 ноября

ВС РФ проводят штурмовые действия на Марьинском направлении, сообщал WarGonzo.

По данным ресурса «Сводки и Аналитика СВО», по состоянию на 18:00 по московскому времени 3 ноября бойцы ВС РФ взяли пять опорных пунктов ВСУ в районе Марьинки.

«Сегодня в результате активных атакующих действий нашей армии удалось продвинуться в лесопосадках между Маринкой и Красногоровкой», — информирует Telegram-канал со ссылкой на военкоров.

Минобороны России не комментировало эту информацию.

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