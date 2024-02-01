Армия России лишила ВСУ норвежского ЗРК: новости СВО на вечер 1 февраля

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России успешно уничтожили зенитную ракетную установку NASAMS норвежского производства, переданного украинской армии западными партнерами, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за последние сутки также были уничтожены два склада горючего и радиолокационная станция 35Д6М.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 1 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Российские войска отразили семь штурмовых атак ВСУ под Купянском

Командование Вооруженных сил Украины предприняло семь попыток взятия штурмом российских позиций, расположенных на Купянском направлении. По данным Минобороны РФ, все атаки были успешно отражены. За последние сутки украинская армия лишилась 125 солдат, трех бронированных машин и двух автомобилей.

На Краснолиманском направлении украинская армия также понесла значительные потери. В российском оборонном ведомстве утверждают, что ВСУ потеряли более 290 солдат убитыми и ранеными, один танк, две бронемашины, шесть автомобилей и одну американскую артиллерийскую установку Paladin.

На Донецком направлении российские войска успешно отразили четыре атаки штурмовых групп противника. Командование ВСУ направило в бой солдат 22-й механизированной, 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад, однако им не удалось выполнить поставленную задачу. Потери противника в личном составе превысили 210 человек, уничтожены шесть автомобилей, РСЗО «Град», артустановка М777 (США) и артустановка AS-90 (Великобритания).

Наемников из США заподозрили в уничтожении Ил-76

Российский военно-транспортный самолет Ил-76, упавший в Белгородской области, мог быть сбит не украинским, а американским расчетом ЗРК Patriot, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, это обусловлено тем, что всеми видами сложной техники на Украине управляют иностранные специалисты. Предполагается, что самолет был сбит наемниками.

Отмечается, что Следственному комитету России уже удалось подтвердить факт применения американского зенитного ракетного комплекса для нанесения удара по Ил-76. По данным ведомства, на месте катастрофы были найдены фрагменты вооружений с маркировками компании Raytheon. Согласно результатам проведенной экспертизы, обломки принадлежали ракете MIM-104A, которые используются в ЗРК Patriot.

Депутаты Госдумы уже обратились к Конгрессу США по факту уничтожения самолета Ил-76 из американской ЗРК. Парламентарии призвали коллег отказаться от дальнейшей поддержки Украины, а также поспособствовать привлечению лиц, участвовавших в атаке на самолет, к ответственности.

Фото: СК РФ

Западные СМИ обсуждают возможную отставку главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, однако он столкнулся с рядом сложностей, утверждают западные журналисты. По данным немецкого издания Bild, Зеленский не может найти человека, который мог бы занять пост главкома ВСУ. Ключевые кандидаты в лице главы ГУР Кирилла Буданова и командующего сухопутными войсками Александра Сырского отказались.

В свою очередь британское издание Financial Times также подтверждает информацию о том, что Зеленский попытался снять Залужного. Он предложил ему пост советника, однако этот вариант не удовлетворил главкома ВСУ. Журнал Economist же утверждает, что генералу предложили пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, но и он его не устроил.

Российские солдаты ликвидировали немецкого наемника в зоне СВО

Российские военные ликвидировали гражданку Германии Диану Савиту Вагнер с позывным Змея, принимавшую участие в СВО на стороне украинской армии, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.

По данным канала, наемница служила в националистическом батальоне «Карпатская сечь», а также в Интернациональном легионе. На кадрах, опубликованных в Сети, Вагнер позирует со знаменем батальона с автоматом АКС-74У на плече. Обстоятельства гибели наемницы не раскрываются.

Фото: МО РФ

Поставки ракет Украине могут обернуться для США двойной выгодой

Правительство США передает Украине реактивные снаряды GLSDB, так как получает от этого двойную выгоду, заявил член координационного совета Росгвардии Роман Насонов. По его словам, это обусловлено тем, что Вашингтон может одновременно подтвердить свою готовность помогать Украине и получить от этого достойные дивиденды.

Насонов также подчеркнул, что администрации президента США Джо Байдена не требовалось одобрение конгресса для отправки ракет GLSDB. Предполагается, что они уже могли пройти границу Польши. В таком случае можно считать, что украинские войска уже получили их, подытожил член совета Росгвардии.

В Германии одобрили нанесение ударов по центру России

Вооруженные силы Украины имеют право наносить удары по центральным регионам России, заявил генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер. По его словам, любые объекты, расположенные в глубине России, являются «законными целями» для ВСУ.

Вместе с тем Бюлер отметил, что страны Запада опасаются чрезмерного применения передаваемых Киеву вооружений для нанесения ударов по России. По его словам, это может спровоцировать новый виток конфликта. При этом отставной генерал считает, что в конечном счете атаки ВСУ на объекты на территории России не повлияют на исход конфликта.

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