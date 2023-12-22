Армия России лишила ВСУ навигации: новости СВО на вечер 22 декабря Минобороны РФ: армия России нанесла 39 ударов по складам горючего для ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли по меньшей мере 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским военным объектам, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в результате ударов были уничтожены склады с топливом и боеприпасами для ВСУ, а также средства навигационного обеспечения полетов Воздушных сил Украины.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 22 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Армия Украины потеряла свыше 1600 солдат на Донецком направлении за неделю

Российская армия отразила по меньшей мере 43 атаки со стороны украинских штурмовых групп на Донецком направлении за последнюю неделю, в результате чего противник лишился более чем 1610 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, командование ВСУ направило в бой солдат 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, однако им не удалось выполнить поставленные задачи. Помимо живой силы, была поражена и бронетехника противника. В частности, были уничтожены три танка, 17 боевых бронированных машин и одна пусковая установка HIMARS.

На Краснолиманском направлении армия Украины потеряла до 1155 человек убитыми и ранеными, а также один танк и 19 боевых бронированных машин. В российском оборонном ведомстве объяснили, что такие потери стали следствием 13 неудачных штурмовых атак на позиции ВС РФ и ряда ударов, нанесенных по позициям ВСУ в течение недели.

На Купянском направлении противник предпринял 53 попытки атаки российских укреплений. В бой были направлены солдаты 14-й, 43-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. В результате боевых действий противник потерял свыше 355 человек. Кроме того, уничтожены четыре танка, в том числе два немецких Leopard.

Российская армия уничтожила базы иностранных наемников

Вооруженные силы Украины лишились нескольких пунктов управления и размещения армейских подразделений в результате ударов со стороны армии России, сообщили в Минобороны РФ. Представители ведомства подчеркнули, что в период с 16 по 22 декабря также были уничтожены пункты временного размещения иностранных наемников и бойцов ВСУ.

В министерстве подчеркнули, что за последнюю неделю украинская армия потеряла несколько единиц воздушной техники. В частности, были уничтожены два МиГ-29, один Су-27, один Су-25, два вертолета Ми-24 и один вертолет Ми-8. Кроме того, были перехвачены 30 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS (США), «Ураган» и «Ольха».

Фото: МО РФ

Армия РФ отразила массовую атаку украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны России отразили не менее шести атак украинских беспилотников на российские регионы, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в Калужской области были подавлены или уничтожены четыре беспилотника ВСУ, еще один беспилотник был уничтожен в небе над Брянской областью. Дежурные средства ПВО также сбили один дрон самолетного типа над территорией Московской области.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате уничтожения украинского беспилотника в Подмосковье никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Представители пресс-службы российского оборонного ведомства подчеркнули, что все сбитые беспилотники обладали конструкцией по самолетному типу. В министерстве обвинили правительство Украины в попытке совершения террористической атаки.

В НАТО похвалили российскую армию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высоко оценил уровень подготовки оборонительных рубежей российской армии. По его словам, Вооруженным силам РФ удалось выстроить хорошо подготовленную линию обороны с огромными минными полями, окопами и препятствиями для танков.

Столтенберг также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины оказались в сложной ситуации. За последние недели обстановка на линии боевого соприкосновения не изменилась, армии республики не удалось добиться прорыва оборонительных линий ВС РФ. По мнению генсека НАТО, это связано с отсутствием у украинской армии авиации, необходимой для поддержки наземных подразделений.

Фото: МО РФ

Власти Германии отказались выдавать Украине сбежавших от мобилизации

Правительство Германии не станет принуждать украинских беженцев к возвращению на родину для прохождения военной службы по мобилизации, заявил министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман. По его словам, украинские мигранты, проживающие в Германии, также не будут отправляться в армию.

Бушман подчеркнул, что отправка украинских мигрантов на родину ради службы по мобилизации не предусмотрена немецким законодательством. Согласно конституции, граждане Германии не могут принуждаться к военной службе вопреки их воле. По мнению министра, эта статья также распространяется и на граждан других государств.

В настоящее время правительство ФРГ прилагает все усилия для трудоустройства украинцев, отметил глава министерства. Он также выступил за упрощение процедуры приема на работу, чтобы пособия получали только те мигранты, которые не способны трудиться.

Украина обвинила Россию в срыве поставок истребителей

Генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас обвинил Россию в срыве поставок истребителей для Вооруженных сил Украины. По его словам, Киеву удалось найти продавцов, готовых на сделку, однако переписка попала в руки российских спецслужб. Бельбас подчеркнул, что после этого Россия оказала давление на зарубежных чиновников, вынудив их отказаться от сделки. Руководитель компании также отметил, что это далеко не первый случай, когда российские дипломаты препятствуют закупке вооружений для Украины.

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