Армия РФ уничтожила военные заводы Украины: новости СВО на вечер 7 февраля

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, на пораженных предприятиях производились безэкипажные катера, а также ракетные комплексы и боеприпасы. Все цели были успешно поражены с помощью ракет и беспилотников.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 7 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Российские войска отразили 10 атак ВСУ под Донецком

Бойцы «Южной» группировки российских войск успешно отразили по меньшей мере 10 штурмовых атак украинской армии на Донецком направлении, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, командование ВСУ направило в бой солдат 112-й бригады теробороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, однако им не удалось добиться успехов. За последние сутки армия противника потеряла до 290 военнослужащих, две бронемашины и 13 автомобилей на данном направлении.

Активные боевые действия также велись на Купянском направлении, где подразделения «Западной» группировки войск отразили четыре штурмовых атаки ВСУ. Кроме того, российская армия нанесла поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Армия Украины потеряла до 275 солдат убитыми и ранеными, а также одну артсистему М777, девять автомобилей и две САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении было отражено две атаки противника. Подразделения ВСУ попытались взять штурмом позиции ВС РФ в районах населенного пункта Ямполовка, однако российская армия отстояла их. Потери противника составили до 220 военнослужащих и три автомобиля.

Фото: МО РФ

Армия России начала операцию по возвращению Красного Лимана

Подразделения Вооруженных сил России начали проводить операцию по возвращению Красного Лимана, расположенного на подконтрольной Украине территории ДНР, заявил военкор Андрей Коц. По его словам, в настоящее время российская армия активно продвигается вперед. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Коц уточняет, что российские отряды замечены в районах населенных пунктов Терны, Торское и Ямполь. Предполагается, что их взятие позволит выйти на сам Красный Лиман. Оттуда же открывается дорога на Славянск и Харьковскую область. Военкор подчеркивает, что это крайне важный рубеж, который просто необходимо взять.

Украинские войска оказались в огневом котле под Авдеевкой

Военнослужащие украинской армии оказались в огневом котле российских войск под Авдеевкой, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, в южной части города зажаты около 10 тысяч военнослужащих ВСУ, также практически полностью окружен коксохимический завод. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Отмечается, что российские войска добились определенных успехов в Авдеевке. В частности им удалось взять под контроль опорный пункт ВСУ, располагавшийся в Железнодорожном переулке. В Первомайском подразделениям ВС РФ удалось укрепиться в дачном поселке.

Жители села в Брянской области остались без света после обстрела

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Сушаны в Климовском районе Брянской области. В результате обстрела было частично нарушено электроснабжение села. Пострадавших нет, заявил глава региона Александр Богомаз.

Под обстрелом также оказалось село Бутово в Луганской Народной Республике. Предполагается, что украинская армия нанесла по нему удар с применением американской системы залпового огня HIMARS. Вследствие ударов на местной АЗС произошел пожар, который оперативно потушили. Повреждения также получила расположенная поблизости пекарня.

Фото: МО Украины

Украинских генералов признали террористами

Росфинмониторинг включил руководителя Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова в реестр террористов и экстремистов. В списке он значится под номером 2763. Помимо него, в реестр также был включен главнокомандующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа. Ранее Неижпапа делал заявления, в которых угрожал атаковать Крымский мост.

Украина может получить советское оружие от Греции и Венгрии

Правительства Венгрии и Греции могут передать Украине вооружения советской эпохи, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, к ним также могут присоединиться власти ряда африканских государств. Это произойдет в том случае, если США окажут на них политическое давление.

Матвийчук отметил, что украинские вооруженные силы уже неоднократно получали от европейских партнеров устаревшее оружие. В частности Киев получал поставки от Польши, Болгарии и Чехии, некогда входивших в Восточный блок.

Европа готовится к разделу Украины

Страны Евросоюза готовятся к разделу Украины после завершения специальной военной операции российских войск, сообщает сербское издание «Политика». По его данным, у западных держав уже имеются обновленные карты Восточной Европы. Украины на них нет, утверждают журналисты.

Аналитики издания предполагают, что после окончания конфликта Украина будет разделена между четырьмя государствами: Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. При этом каждое из них получит определенное количество земель, установленное в соответствии с их «историческими интересами».

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