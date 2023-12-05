Армия РФ приблизилась к взятию Курахово: новости СВО на вечер 5 декабря Российская армия заняла большую часть жилой застройки в районе Курахово

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России практически полностью заняли жилую застройку в населенном пункте, расположенном в предместье города Курахово, рассказал замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным Купол. По его словам, российским войскам почти удалось подавить оборону противника. Отмечается, что именно из Курахово украинская армия наносит удары по Донецку и другим населенным пунктам ДНР.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 5 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия потеряла американскую САУ на Херсонском направлении

Подразделения Вооруженных сил России уничтожили американскую САУ M109 Paladin на Херсонском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе боев также была уничтожена артиллерийская система М777, переданная Киеву иностранными партнерами. Потери противника среди личного состава оцениваются в 40 человек убитыми и ранеными. Также было уничтожено пять автомобилей и САУ «Гвоздика».

Крупнейшие потери армия Украины понесла на Донецком направлении. По данным российского оборонного ведомства, командование ВСУ организовало четыре попытки штурма позиций ВС РФ, однако ни одна из них не увенчалась успехом. Противник потерял до 270 человек, а также две боевые бронированные машины.

На Краснолиманском направлении российские летчики и артиллеристы нанесли удары по позициям 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ, расположенным в районе Червоной Дибровы (ЛНР) и Серебрянского лесничества. В результате ударов армия Украины потеряла до 55 военнослужащих, а также два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении было нанесено огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ. За сутки было уничтожено до 245 военнослужащих армии Украины, а также четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-30.

Фото: МО РФ

Российские системы ПВО сбили два украинских самолета

Воздушные силы Украины лишились двух самолетов МиГ-29 в результате срабатывания российской системы ПВО, сообщили в Минобороны РФ. Самолеты были замечены в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Березнеговатое Николаевской области, после чего сбиты. Также был уничтожен вертолет Ми-8, обнаруженный в небе над Харьковской областью.

За последние сутки были уничтожены 74 украинских беспилотника. Они использовались для выполнения боевых задач на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, системы ПВО сбили одну противорадиолокационную ракету HARM. Всего с момента начала специальной военной операции украинская армия потеряла 547 самолетов, 257 вертолетов, а также почти 9,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов. Также было уничтожено 442 зенитных ракетных комплекса.

Украинские артиллеристы обстреляли желавших сдаться в плен сослуживцев

Артиллеристы Вооруженных сил Украины обстреляли солдат, пожелавших сдаться в плен российской армии, рассказал заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным Купол. По его словам, в результате удара погибло не менее 25 украинских военнослужащих.

Российский офицер объяснил, что солдаты ВСУ связались с ВС РФ и выразили желание сдаться в плен. После этого им были переданы координаты места, куда они должны были прийти. Позднее по этим же координатам был нанесен артиллерийский удар со стороны украинских позиций.

Фото: МО Украины

Новая методика защиты танков от дронов получила высокую оценку от экспертов

Новая методика защиты бронетехники от украинских беспилотников, выработанная российской армией, дает положительный результат, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Суть данной методики заключается в установке специальных глушилок и антидронных козырьков на башне танка. Они не только подавляют сигнал БПЛА, но и повышают радиолокационную и тепловую незаметность танка.

Отмечается, что Минобороны РФ уже опубликовало методические рекомендации по защите бронетехники от дронов. Помимо сеток и глушилок, на танки также предлагается устанавливать модули дополнительной защиты.

Фото: МО РФ

Южная Корея открестилась от поставок вооружений украинской армии

Журналисты издания The Washington Post утверждают, что Южная Корея занимает второе место после США по объемам поставок снарядов Украине. По данным издания, Сеул поставляет Киеву боеприпасы калибра 155 мм. Однако в самой Южной Корее опровергают данное заявление. По словам представителей Министерства национальной обороны страны, Сеул ограничивается поставками гуманитарных грузов и неуточненных «военных товаров».

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