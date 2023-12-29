Армия РФ отразила свыше 30 атак ВСУ: новости СВО на вечер 29 декабря Российская армия отразила 34 атаки ВСУ на Донецком направлении за неделю

Фото: Александр Река/ТАСС

Военнослужащий ВС РФ

Подразделения Вооруженных сил России отразили по меньшей мере 34 атаки со стороны украинской армии на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в период с 23 по 29 декабря противник потерял свыше 1,6 тысячи солдат на данном участке фронта. Также были уничтожены семь танков, 13 боевых бронированных машин и РСЗО Vampire чешского производства.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 29 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия потеряла свыше 100 солдат на Южно-Донецком направлении за сутки

Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации украинской армии, расположенные в районе населенного пункта Новомихайловка, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. По его словам, в данных пунктах размещались солдаты 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате обстрелов и других боевых действий на Южно-Донецком направлении армия Украины потеряла до 115 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены две гаубицы иностранного производства (FН-70 и М-198) и САУ «Гвоздика».

В районе Серебрянского лесничества противник предпринял три неудачных попытки взять российские позиции штурмом, рассказал старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров. Командование ВСУ направило в бой солдат 24-й и 63-й механизированных бригад, а также подразделения национальной гвардии Украины. Однако им не удалось выполнить поставленную задачу. Противник был остановлен огнем артиллерии и потерял до 20 человек в результате провального штурма.

Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Позднее российская армия нанесла ряд ударов по местам сосредоточения личного состава ВСУ в районе Червоной Дибровы. За последние сутки украинская армия потеряла до 200 человек на Краснолиманском направлении.

Украинская армия обстреляла Запорожскую область

Армия Украины нанесла удары по населенному пункту Инженерное, расположенному в Пологовском районе Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, однако один частный жилой дом получил повреждения. Также были повреждены линии электропередачи.

Помимо поселка Инженерное, обстрелам также подверглись Мелитополь и Токмак. Предполагается, что города были атакованы ракетами, выпущенными из реактивной системы залпового огня HIMARS, произведенной в США. Позднее обстрелу также подверглись город Каменка-Днепровская и поселок Розовка.

Фото: Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press Реактивная система залпового огня HIMARS

Более 40 украинских военных сдались в плен за неделю

Российские военнослужащие взяли в плен 43 украинских солдата, из них 22 человека сдались на Купянском направлении, говорится в итоговой сводке Министерства обороны России. По данным оборонного ведомства, за последнюю неделю также были уничтожены 10 украинских самолетов, два вертолета, пусковые установки ЗРК NASAMS и IRIS-T, радиолокатор ЗРК С-300 и три радиолокационные станции AN/TPQ-50.

На Краснолиманском направлении армия Украины потеряла до 1,2 тысячи человек убитыми и ранеными. Всего было отражено 13 атак противника, организованных 4-й, 63-й, 67-й механизированными бригадами и рядом других украинских подразделений. Также ВСУ потеряли шесть танков, 12 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

На Купянском направлении украинские войска потеряли свыше 265 солдат, один танк и 18 автомобилей. Это стало результатом обстрела позиций ВСУ со стороны российской армии, а также 27 неудачных штурмовых атак армии республики.

На Южно-Донецком направлении было отражено три атаки противника. Командование ВСУ направило в бой подразделения 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады теробороны, однако им не удалось прорвать российскую линию обороны. Потери противника составили свыше 675 человек убитыми и ранеными, были уничтожены два танка и четыре бронированных машины.

Российская армия также нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ на Запорожском направлении. Противник потерял до 475 человек, один танк и шесть бронемашин. На Херсонском направлении были ликвидированы бойцы диверсионных групп ВСУ. Армия Украины потеряла до 390 человек.

Фото: Александр Полегенько/ТАСС Украинские военнопленные

Украина подверглась массированному обстрелу со стороны российской армии

Вооруженные силы России нанесли удары по нескольким военным объектам, расположенным на украинской территории. По данным Telegram-канала «Два майора», в ночь с 28 на 29 декабря были обстреляны тыловые позиции Вооруженных сил Украины, а также объекты ВСУ в Киевской и Одесской области. Источники канала утверждают, что для обстрела использовались беспилотники «Герань».

Ближе к утру удары были нанесены по объектам ВСУ во Львове, Харькове Черкассах. Вместе с ложными целями российская армия использовала ракеты Х-22. По данным военного корреспондента Юрия Котенка, во время атаки были повреждены объекты критической инфраструктуры и академия сухопутных войск во Львове, а также военный склад и корпус ракетно-космического предприятия «Артем» в Киеве. В Министерстве обороны РФ пока не подтвердили результаты обстрела.

В свою очередь советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что системы противовоздушной обороны, имеющиеся на вооружении у армии Украины, бессильны против ракет Х-22. По его словам, такая ракета летит со скоростью четыре тысячи километров в час и заходит на цель по баллистической траектории, поэтому для ее уничтожения необходимы специальные средства, которых нет у ВСУ.

Фото: ГСЧС Украины

Польские военные собрались на совещание из-за нарушения воздушного пространства

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными из-за нарушения воздушного пространства со стороны Украины. Инцидент произошел утром 29 декабря во время ракетного обстрела украинских военных объектов. Предполагается, что на территорию Польши залетела украинская ракета.

Позднее некоторые польские СМИ сообщили о падении ракеты в городе Вожучин-Цукровня, расположенном в Томашевском уезде Польши. Однако официальных сведений о судьбе объекта пока нет, он пропал с радаров.

Западные эксперты оценили последствия потери Марьинки для Украины

Отступление ВСУ из Марьинки подорвало положение Украины на международной арене, заявил британский полковник Ричард Кемп. По его словам, после потери данного населенного пункта международная поддержка Киева снизилась. Эксперт считает, что в дальнейшем положение республики будет только ухудшаться.

Отставной офицер отмечает, что снижение международной поддержки и регулярные провалы украинской армии окажут значительное влияние на исход специальной военной операции. По его словам, из-за них шанс благоприятного для Украины исхода конфликта стремительно снижается.

Читайте также:

Кадыров заявил о росте боевой активности под Клещеевкой

Названо число поставленных российской армии танков и БПЛА в 2023 году

«Столько мы еще не видели»: на Украине оценили последствия воздушной атаки