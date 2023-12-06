Армия РФ может столкнуться с войсками НАТО: новости СВО на вечер 6 декабря Захарова заявила о возросших рисках военного конфликта с НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-30СМ

Поставка истребителей F-16 украинской армии повысит риск прямого военного столкновения со странами НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, самолеты, участвующие в конфликте на Украине, станут законной целью для российских военных, откуда бы они ни вылетели.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 6 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия потеряла до 300 солдат на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в ходе боев на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. За последние сутки армия республики потеряла до 300 человек убитыми и ранеными, а также две бронемашины и шесть автомобилей.

На Купянском направлении украинское командование отправило в бой солдат 43-й и 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 57-й мотопехотной бригады. Всего было зафиксировано пять атак, ни одна из них не увенчалась успехом. Потери противника на данном направлении составили до 140 человек убитыми, один танк, три бронемашины, а также два автомобиля.

На Краснолиманском направлении противник потерял до 290 человек в результате неудачного штурма, предпринятого 5-й бригадой национальной гвардии ВСУ. Бои велись в районе населенного пункта Григоровка (ДНР).

На Южно-Донецком направлении было нанесено огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад. Также были нанесены удары по позициям бойцов 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 165 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три танка и две боевые машины пехоты.

Фото: МО Украины

Армия России сжигает иностранную бронетехнику в зоне СВО

Подразделения Вооруженных сил России уничтожили сразу несколько образцов иностранной военной техники в зоне проведения специальной военной операции, что подтверждается данными Министерства обороны РФ. На Краснолиманском направлении украинская армия лишилась американской самоходной артиллерийской установки M109 Paladin, а также двух САУ Dana чешского производства. На Донецком направлении были уничтожены две САУ Krab (Польша) и две артиллерийские системы M777 (США). Еще по одной единице M777 и Krab было уничтожено на Южно-Донецком направлении.

Российские средства ПВО сбили два самолета ВВС Украины за сутки

Средства противовоздушной обороны ВС РФ успешно сбили самолеты Су-25 МиГ-29, принадлежащие военно-воздушным силам Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, они были сбиты в районах населенных пунктов Доброполье (ДНР) и Камышеваха (Запорожская область).

За последние сутки средствами ПВО и РЭБ также были сбиты 76 украинских беспилотников, замеченных на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Всего с момента начала СВО Украина потеряла 549 самолетов, 257 вертолетов и 9,5 тысячи беспилотников. Также было уничтожено 442 зенитных ракетных комплекса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинская армия попыталась продвинуться на Запорожском направлении

Командование Вооруженных сил Украины не меняет направление ударов и продолжает пытаться продвинуться к западу от села Работино, сообщают Telegram-каналы «Два майора» и WarGonzo. Российская армия ведет встречные бои западнее населенного пункта Новофедоровка. Отмечается, что подразделениям ВС РФ удалось провести успешную контратаку и продвинуться на один километр вглубь фронта.

На Артемовском направлении российская армия ведет наступление в районе недавно занятого населенного пункта Хромово. По данным канала «Два майора», основная задача войск — взятие трассы Часов Яр — Константиновка под огневой контроль. Это позволит осложнить снабжение группировки ВСУ.

Тем временем на Херсонском направлении существенных изменений не наблюдается, утверждают авторы WarGonzo. По их словам, украинские войска атакуют российские позиции в лесополосе у Крынок, однако ни одна атака не дала результата. Российские артиллеристы продолжают наносить удары по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новодмитровка, Днепровское, Инженерное и других.

Фото: МО Украины

ВВС Украины получили списанные истребители МиГ-29 от Словакии

Власти Словакии передали Украине сверхзвуковые истребители МиГ-29, выведенные из состава военно-воздушных сил страны. Кроме того, Киев получил комплекс противовоздушной обороны С-300. Общая стоимость переданных вооружений оценивается в €671 млн.

Отмечается, что Словакия также передала Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana 2, являющихся флагманской продукцией словацкого оборонного комплекса. Однако данные артиллерийские комплексы были оплачены не Словакией, а Германией, Данией и Норвегией.

Украинские диверсанты подорвали автомобиль с депутатом ЛНР в Луганске

Автомобиль взорвался в центре Луганска, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, взрыв произошел неподалеку от местного стадиона. Рогов утверждает, что в результате взрыва ранен депутат Луганской Народной Республики Олег Попов. По данным источника РИА Новости, в результате инцидента парламентарий погиб. Официальные лица ЛНР пока не подтвердили данную информацию.

Песков оценил текущее положение Украины на фоне сокращения финансирования Киева

Украина оказалась в тяжелом положении из-за проблем с финансированием со стороны западных держав, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, проблемы Украины могут стать одной из тем для обсуждения на грядущем саммите G7, который пройдет вечером 6 декабря. Песков подчеркнул, что в Москве будут внимательно следить за его ходом.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Комментируя причины продолжения проведения СВО, Песков отметил, что противник не желает сдаваться и отрицает возможности диалога. По его словам, Москва считает своим приоритетом достижение всех поставленных в рамках СВО целей.

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