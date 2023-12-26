«Армия превращается в страшную машину»: военкор об изменении ВС России Сладков: армия России превращается в страшную машину для врага

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская армия превращается в управляемую и страшную для врага машину, таким мнением поделился в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, противник тоже не стоит на месте, однако Вооруженные силы России меняются и крепнут быстрее.

Мы научились воевать. Армия превращается в машину, управляемую и страшную для врага <...> Мы идем вперед, и это часто не означает перемещение в пространстве, мы идем вперед — развиваемся. Это очень хорошо, — написал он.

В своем Telegram военкор поделился кадрами из зоны боевых действиях, на которых можно увидеть слаженную работу российских минометчиков. На трехминутном видео показано, как военнослужащие обсуждают тактику ведения огня и нюансы работы минометчиков.

25 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путина о взятии российскими войсками Марьинки, расположенной на юго-западе от Донецка. Шойгу отметил, что за девять лет украинские войска создали в городе мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиационных и артиллерийских ударов.

Ранее американский новостной журнал U.S. News & World Report составил рейтинг самых сильных армий мира, который возглавили Вооруженные силы России. Армия РФ получила оценку 100 в категории «сильные военные» и «лидер». Общая оценка силы страны составила 94,3.