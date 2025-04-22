«Армия басурман»: в РФ призвали избавиться от мигрантских детей-садистов Криминалист Игнатов призвал запретить детям мигрантов учиться в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Детям мигрантов необходимо полностью запретить обучение в школах РФ, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, это единственный способ обеспечить безопасность российских подростков и сохранить комфортную образовательную среду. Он также назвал бесполезными действующие меры, требующие от детей мигрантов знания русского языка для поступления в школу.

Сейчас ужесточили требования к детям мигрантов, которые должны знать русский язык, чтобы попасть в школу. Это все бесполезно, это все глупо, потому что это не сработает. Дети мигрантов должны учиться у себя на родине и более нигде. В русских школах не должно быть детей мигрантов. Если мы хотим создать нашим детям комфортные благоприятные условия в школе, чтобы дети шли туда, не трясясь, не боясь, что они будут избиты и потом вместо дома окажутся в больнице, — пояснил Игнатов.

Криминалист подчеркнул, что агрессивное поведение некоторых детей мигрантов не случайность, а следствие воспитания в семье. Он призвал прекратить финансирование их обучения за счет российских налогоплательщиков, поскольку это способствует росту армии будущих врагов.

Это моя страна, это моя Россия. Почему мы запустили сюда огромную несметную армию этих басурман? Они приехали сюда жить не с нами, а жить вместо нас. Они не просто так бьют детей наших — они уже с детства начинают себя показывать. Это идет воспитание из дома. Это далеко не детские шалости. Все мигрантские семьи должны жить в аулах, в своих кишлаках. Мы за свой бюджет, за деньги наших налогоплательщиков обучаем не пойми кого. Здесь, под носом, выращиваем армию практически наших врагов, от которых можно ждать в любой момент все что угодно, — резюмировал Игнатов.

Ранее полиция начала проверку после сообщения об избиении восьмиклассника двумя подростками-мигрантами в одной из школ Москвы. Пострадавший ребенок находится в реанимации. Правоохранители выявили видеоролики с избиением школьника в ходе мониторинга интернета.

До этого стало известно, что Министерство внутренних дел России и региональные департаменты образования будут обмениваться данными о несовершеннолетних иностранных гражданах. Инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.