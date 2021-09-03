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АрМИ-2021: чем запомнятся Армейские международные игры
Россия

АрМИ-2021: чем запомнятся Армейские международные игры

10:07, 05 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В подмосковном парке «Патриот» состоялось официальное закрытие АрМИ-2021. Первое место заняли россияне, отличившиеся блестящим выступлением в танковом биатлоне. В пятёрку финалистов также вошли Узбекистан, КНР, Белоруссия и Иран. NEWS.ru собрал самые яркие моменты соревнований.

Церемония закрытия Армейских международных игр – 2021

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония закрытия Армейских международных игр – 2021

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония закрытия Армейских международных игр – 2021

Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия. Московская область. Участники команды России, занявшей 1-е место в индивидуальной гонке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Лев Лещенко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время церемонии закрытия Армейских международных игр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время церемонии закрытия Армейских международных игр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время церемонии закрытия Армейских международных игр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время церемонии закрытия Армейских международных игр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время церемонии закрытия Армейских международных игр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время церемонии закрытия Армейских международных игр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время церемонии закрытия Армейских международных игр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время церемонии закрытия Армейских международных игр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Артистка во время выступления на концерте после церемонии награждения победителей соревнований конкурса

Сергей Булкин/NEWS.ru

Артистка во время выступления на концерте после церемонии награждения победителей соревнований конкурса

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония закрытия Армейских международных игр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония закрытия Армейских международных игр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония закрытия Армейских международных игр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония закрытия Армейских международных игр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония закрытия Армейских международных игр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония закрытия Армейских международных игр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония закрытия Армейских международных игр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония закрытия Армейских международных игр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония закрытия Армейских международных игр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония закрытия Армейских международных игр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония закрытия Армейских международных игр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония закрытия Армейских международных игр

Сергей Булкин/NEWS.ru

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