АрМИ-2021: чем запомнятся Армейские международные игры

В подмосковном парке «Патриот» состоялось официальное закрытие АрМИ-2021. Первое место заняли россияне, отличившиеся блестящим выступлением в танковом биатлоне. В пятёрку финалистов также вошли Узбекистан, КНР, Белоруссия и Иран. NEWS.ru собрал самые яркие моменты соревнований.
Церемония закрытия Армейских международных игр – 2021
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония закрытия Армейских международных игр – 2021
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония закрытия Армейских международных игр – 2021
Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия. Московская область. Участники команды России, занявшей 1-е место в индивидуальной гонке
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Лев Лещенко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время церемонии закрытия Армейских международных игр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время церемонии закрытия Армейских международных игр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время церемонии закрытия Армейских международных игр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время церемонии закрытия Армейских международных игр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время церемонии закрытия Армейских международных игр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время церемонии закрытия Армейских международных игр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время церемонии закрытия Армейских международных игр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время церемонии закрытия Армейских международных игр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Артистка во время выступления на концерте после церемонии награждения победителей соревнований конкурса
Сергей Булкин/NEWS.ru
Артистка во время выступления на концерте после церемонии награждения победителей соревнований конкурса
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония закрытия Армейских международных игр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония закрытия Армейских международных игр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония закрытия Армейских международных игр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония закрытия Армейских международных игр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония закрытия Армейских международных игр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония закрытия Армейских международных игр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония закрытия Армейских международных игр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония закрытия Армейских международных игр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония закрытия Армейских международных игр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония закрытия Армейских международных игр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония закрытия Армейских международных игр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония закрытия Армейских международных игр
Сергей Булкин/NEWS.ru