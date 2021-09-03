АрМИ-2021: чем запомнятся Армейские международные игры

На подмосковном полигоне Алабино завершились Армейские международные игры (АрМИ-2021). Финал запомнился ярким событием — победой российской команды в танковом биатлоне. В финальных заездах экипажей танков Т-72 с россиянами соревновались команды из трёх стран. Китайские военные заняли второе место, танкисты из Казахстана пришли третьими, а на четвёртое место попал азербайджанский экипаж.