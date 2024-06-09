Армейская авиация РФ уничтожила более десятка опорников ВСУ за сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57

Армейская оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» уничтожила более 10 опорных пунктов Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, сообщил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров. По его словам, также были поражены два пункта временной дислокации ВСУ. Удары наносились в таких населенных пунктах, как Стельмаховка (Луганская Народная Республика), Торское и Серебрянка (Донецкая Народная Республика).

Ударами армейской оперативно-тактической авиации нанесено поражение по более 10 опорным и двум пунктам временной дислокации вооруженных формирований противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Торское и Серебрянка, — сообщил Шаров.

Ранее Минобороны России сообщило, что расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили долговременные огневые точки, живую силу и технику Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. На счету операторов беспилотных летательных аппаратов уже сотни боевых вылетов и десятки пораженных целей, добавили в военном ведомстве. Как подчеркнули в Минобороны, противник уже боится выходить из укрытий.