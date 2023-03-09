«Аргумент нашей победы»: полковник о ружье «Гарпия» против дронов ВСУ Полковник Головашкин: противодронное ружье «Гарпия» станет аргументом победы России в СВО

Противодронные ружья «Гарпия» позволят российской армии намного легче решать многие задачи в ходе украинского конфликта, заявил полковник Александр Головашкин. По его словам, это вооружение станет еще одним аргументом победы России в СВО. В беседе с «ПолитЭкспертом» он уточнил, что разработка новых технологий очень важна в современных условиях ведения боевых действий.

Именно новинки, технологии, разработки — это сейчас, когда боевые действия проходят в ином формате, — основное. И каждый технический помощник с такими показателями — это еще один аргумент для нашей победы. Конечно же, с «Гарпией» нам будет намного легче решать многие задачи, — подчеркнул Головашкин.

Герой России назвал ружье радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Гарпия» долгожданной новинкой. Он отметил тактико-технические характеристики оружия, которое работает от литий-ионного аккумулятора. При этом эксперт напомнил, что подобное вооружение уже есть у бойцов СВО и оно хорошо себя зарекомендовало, однако у «Гарпий» иные характеристики.

Ранее сообщалось, что под Донецком провели испытания противодронного ружья «Гарпия». Ружье протестировали на одном из наиболее распространенных в зоне спецоперации коптеров DJI Mavic Pro. Эта модель зачастую используется в качестве ударного дрона, несущего боезаряд для сброса над позициями противника. В ходе испытаний все основные параметры антидронного комплекса были подтверждены.