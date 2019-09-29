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Члены российской делегации, которая принимала участие в совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве, пригласили делегатов европейских стран посетить Крым. Однако те воздержались от такого визита, сообщила главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, которая участвовала в форуме.

Она посетовала на то, что лишь единицы её коллег, представляющих западные СМИ, «могут позволить себе отказаться от „диванной“ журналистики и приехать в Крым», чтобы своими глазами увидеть ситуацию на полуострове....