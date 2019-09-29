https://static.news.ru/photo/ac48cede-e32a-11e9-8df0-fa163e074e61_660.jpgФото: Roman Denisov/Russian Look
Председатель городского суда Находки Николай Гаенко сообщил, что все шестеро браконьеров из Северной Кореи, ранившие троих российских пограничников, заключены под арест.
Суд рассмотрел представленные материалы и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — цитирует Гаенко РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, северокорейские браконьеры оказали ожесточённое сопротивление пытавшимся их задержать российским пограничникам, потому что боялись уголовного преследования в КНДР. Об этом рассказал начальник дознания Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю Владимир Краснов. По его словам, северокорейские моряки понимали, что им грозит конфискация плавсредства. Так как судно является собственностью государства, в КНДР им грозила уголовная ответственность за утрату имущества.