Арестованы активы Юревича и Белоусова из-за иска об изъятии «Макфы» Трунов: сотрудников предприятий «Макфы» обязали явиться в прокуратуру

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/Global Look Press

Судебные приставы наложили арест на движимое и недвижимое имущество всех обособленных предприятий крупнейшего производителя макарон и хлебокомбината в Херсонской области «Макфа» и заблокировали его работу, пишет ТАСС. Ведущий адвокат по делу Игорь Трунов, который представляет интересы экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сообщил агентству, что всех сотрудников предприятий предупредили об уголовной ответственности и вручили обязательство о явке в прокуратуру.

По словам правозащитника, введенные обеспечительные меры существенно влияют на работу всех подразделений «Макфы». Трунов подчеркнул, что данные действия могут нанести огромный вред как государству, так и государственной безопасности. Он посетовал, что крупнейшее в стране производство макарон заблокировано и находится под угрозой остановки.

Приставы даже по квартирам сотрудников всех этих предприятий прошли с предупреждением об уголовной ответственности, если что сдвинется с места или будет продано, — уточнил Трунов.

Он добавил, что эти действия уже обжалуются в московских и челябинских судах. По словам правозащитника, предварительного заседания еще не было, но убытки уже есть и кто их будет оплачивать, непонятно.

Ранее представляющий в суде интересы собственников производителя макаронных изделий «Макфа» адвокат Павел Хлюстов прокомментировал информацию об аресте активов компании на 100 трлн рублей. По его словам, в иске Генпрокуратуры указана другая сумма. Юрист предположил, что пристав, который накладывал арест, оценил в 100 трлн рублей попавшее под арест имущество.

Между тем адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов заявил, что производитель макарон «Макфа» не прекратит работу из-за ареста акций судебным приставом. Помешать работе компаний мог бы арест денег, а не акций, уточнил он.