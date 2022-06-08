Арестованной за фейки о ВС РФ художнице назначили экспертизу у психиатра Арестованную по делу о фейках о ВС РФ художницу направили на психиатрическую экспертизу

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Художницу из Санкт-Петербурга Александру Скочиленко, арестованную за расклейку стикеров с антивоенными лозунгами вместо ценников в магазинах города, направили на психиатрическую экспертизу. Об этом РИА Новости сообщила адвокат подозреваемой Яна Неповиннова. По её словам, такое решение принял следователь.

Сегодня Александра поступила в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Городская психиатрическая больница N6» для проведения экспертизы, — сообщила адвокат.

По её словам, проведение психолого-психиатрической экспертизы в рамках расследования уголовного дела было решением следователя.

Как утверждает следствие, 31 марта на Васильевском острове Александра Скочиленко «по мотивам политической вражды в России» разместила в одном из магазинов на креплениях для ценников «фрагменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ». Девушке предъявлено обвинения по уголовной статье о публичном распространении ложной информации о военных РФ. Максимальный срок наказания по данной статье — 10 лет тюремного заключения.

Аргументируя досудебный арест Скочиленко, следствие заявило, что подозреваемая на живёт по месту регистрации и ранее привлекалась к административной ответственности, а также «препятствовала сбору доказательств» по данному делу.

Сама подозреваемая свою вину не признаёт.

Ранее сообщалось, что Александра Скочиленко не смогла взять в следственный изолятор продукты для своей безглютеновой диеты. По данным СМИ, то, что Скочиленко приносят в СИЗО, она не ест по медицинским соображениям.